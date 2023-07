– Etter ti år sammen er det ikke dumt med en liten nyforelskelse!

I vakre omgivelser i Hellas, giftet TV-profil Torjus Tveiten (31) seg med samboeren Elina Løken Garras (29), i juli. Paret har vært forlovet siden desember 2021, men vært kjærester i hele 10 år.

FAMILIEIDYLL: Elina Garras og Torjus Tveiten med parets førstefødte under bryllupet. Foto: Emma Sejersen

Til TV 2 forteller den nygifte brudgommen at det er en fantastisk følelse å være gift.

– Jeg har sjekket meg oppover, så det er jo deilig å «låse den», sier han lurt.

– Hvorfor la dere bryllupet til akkurat Hellas?

– Kona mi, som jeg må begynne å si, har gresk far. Derfor måtte det jo bli et skikkelig pappamia-bryllup!



GOD STEMNING: – Det ble to nydelige dager med båttur, rørende vielse, avslappet middag og fest til langt på natt, sier Elina Garras til TV 2. Foto: Emma Sejersen

Elina forklarer at valget sto mellom Oslo, Hellas eller Telemark, hvor Torjus' familie kommer fra.

– Vi landet på at det er et godt utgangspunkt for fest når gjestene er på ferie, og ikke skal på jobb mandag morgen. Sett i retrospekt ville det selvsagt gjort all planleggingen mye enklere hvis vi hadde valgt Oslo, men det var virkelig verdt det. Det ble to nydelige dager med båttur, rørende vielse, avslappet middag og fest til langt på natt, sier bruden til TV 2.

De nygifte har vært sammen i en årrekke, og har på sosiale medier delt både nyheter om familieforøkelse og leilighetskjøp. I fjor vinter ble paret foreldre for første gang.

Hvite gutter-profil til Durek: – Du skylder meg 5000 kroner!

Selger brudeantrekket

Elina har ønsket å gi andre kommende bruder mulighet til å gjenbruke brudeantrekkene hun brukte under seremonien i Hellas, og har lagt ut både kjole og slør på den populære markedsplassen Tise.

Her avslører 29-åringen, som er utdannet innen klinisk psykologi, at hun hadde hele tre kjoler under bryllupsfeiringen.

KJOLE: Elina Løken Garras har lagt ut både kjoler og slør på Tise. Foto: Skjermdump / Tise / @Elinagarras

Blant dem var en hvit midi-kjole fra det luksuriøse, britiske merket Galvan. Også brudesløret fra britiske Ann-Marie Faulkner, brodert med små prestekrager, er til salgs.

PÅ KLIPPENE I HELLAS: Bruden Elina Garras far er fra Hellas, og bryllupet sto mellom Oslo, Telemark og Hellas. Foto: Emma Sejersen

– Du gikk for tre brudekjoler. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for dette valget?

– Det var ikke en selvfølge at det skulle bli tre kjoler. Jeg kjøpte den viktigste først - en nydelig kjole fra Galvan! I utgangspunktet tenkte jeg at det skulle bli med den. Noen måneder senere fant jeg imidlertid den andre kjolen, og forsvarte vel det kjøpet med at det kunne bli varmt hele kvelden med en fotsid brudekjole med slep.

Den siste kjolen landet hun ikke på før noen uker i forkant av bryllupet.

– Den glitrende kjolen er et kupp fra Arket, og ble et selvsagt valg som partykjole!

ENDELIG GIFT: Etter 10 år sammen er Torjus Tveiten og Elina Garras blitt mann og kone. Foto: Emma Sejersen

Frieri i vintermørket

Det var i radioprogrammet «P3morgen» sendt på nyåret 2021, at Tveiten avslørte hvordan han hadde gått ned på kne, og fridd til kjæresten gjennom mange år.

«Hvite gutter»-profilen valgte nemlig å fri på kjærestens familiegård tett på julehøytiden, men fant aldri det perfekte tidspunktet å gå ned på kne.

– Dagene gikk, og nå var det kommet til 23. desember. Jeg skulle hjem dagen etter, så jeg måtte få det gjort nå.

Spontant spurte Torjus kjæresten om de skulle gå tur med hunden, men hadde ikke tatt høyde for vintermørket.

– Vi måtte ha på oss hodelykter, så da jeg gikk ned på kne for å fri blendet jeg henne med lykta. Men hun sa ja!, sa en lattermild Tveiten i radioprogrammet.

Nå, halvannet år og ett barn senere, er de to blitt mann og kone.

– Hva tenkte du da du så Elina i brudekjolen for aller første gang?



– Egentlig det sammen som jeg tenker hver eneste dag: «Tenk at jeg er sammen med den dama der!» sier han stolt til TV 2.

BLE VIET AV FAR: Det var Torjus Tveitens far Jon som viet ekteparet. Foto: Emma Sejersen

– Etter mange år som kjærester er Torjus endelig blitt ektemannen din. Hvordan føles det, Elina?

– Etter ti år sammen er det ikke dumt med en liten nyforelskelse, som det jo blir etter en sånn tilstelning! Det er ikke hverdagskost å si alt det som blir sagt i en tale, sier hun ærlig.

Flere som kan smykke seg med pappa-tittel

Det er ikke bare Torjus Tveiten i «Hvite gutter»-gjengen som er blitt far, også kollega Eirik Hvattum Bjørnstad (37) kan smykke seg med pappa-tittelen.

Han fikk sin første sønn i 2020, og sønn nummer to i 2022.

I sommer bekreftet også «Hvite gutter»-profil Jørgen Evensen (32) overfor «God kveld Norge» at han og kjæresten gjennom snart 10 år, Silje Staum (32), skulle bli foreldre.

PÅ RØD LØPER: Jørgen Evensen tok naturlig nok med seg kjæresten Silje Staum på premieren til «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» i 2022. Han kom på fjerdeplass. Foto: God kveld Norge

«Hvite gutter» ble for første gang vist i 2018, og gikk sin seiersgang på Discovery+ i hele syv sesonger. Programmet er blitt nominert til Gullruten for beste humorprogram hvert år siden lansering.

Serien ble skapt av nettopp Torjus Tveiten, Eirik Hvattum Bjørnstad, Jørgen Evensen og Johannes Roaldsen Fürst – som også hadde de fire hovedrollene.