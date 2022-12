Et år på jobb i krig: - Har gitt barna et løfte

TV 2-reporter Bent Skjærstad ga barna sine et løfte etter å ha reist gang på gang for å dekke krigen i Ukraina.

– De bomber som faen her nå..., sier Bent Skjærstad på telefon til reportasjeledelsen hos TV 2 i Bergen.

Han står utenfor hotellet i Kharkiv i Ukraina idet russerne våren 2022 invaderer Ukraina. Han følger opp til TV 2-fotograf Pål S. Schaathun:

– Går du live med bildene?

For den som ser Bent Skjærstad i TV-ruta, rolig og fokusert selv når døden truer hundremetere unna, så kan han virke som den fødte krigsreporter:

Øyeblikket fra begynnelsen av krigen ga norske tv-seere et innblikk i livet med å dokumentere krigshandlingene.

– Det smalt som bare juling, var ganske uoversiktlig og det kom en masse ulike rapporter, minnes Bent Skjærstad om den dagen.

Fraværet av å skape ekstra dramatikk eller forsøk på å imponere i en slags helterolle er fortellingene hans blottet fra, der han snakker om ett av mange dramatiske øyeblikk i Ukraina i året som gikk.

PÅ JOBB I KRIG: – En ting som gjør at jeg fortsetter er at jeg føler jeg takler det. Det handler om hvordan du opplever det som menneske, hvor mye det preger deg når du kommer hjem og hvor mye det preger deg mens du er der, sier Bent Skjærstad.

Han var i modus, som han sier selv. Ikke drevet av adrenalin, men av at jobben skal og må gjøres.

– Da var jeg mest redd for at vi ville bli fratatt utstyret og ikke ville kunne jobbe som journalister, og på et eller annet tidspunkt bli sendt til Norge. Jeg var ikke redd for at vi skulle gjennomgå noe sånn voldsom stygg behandling fra russerne, for vi var med mange andre journalister fra store tv-kanaler.

PÅ VEIEN: I bilen bruker teamet tiden til å lade mobiler og utstyr, snakke om neste trekk, men også hva de har opplevd. – På den siste turen tror jeg vi kjørte 5.700 km, og det er som jeg skulle kjørt elleve-tolv ganger til Oslo i løpet av 24 dager, sier Bent Skjærstad. Her med fotograf Pål S. Schaathun. Foto: Pål S. Schaathun

I 2022 har Skjærstad, som en av flere utenriksreportere i TV 2, tilbragt mye tid i krigsherjede Ukraina.

Selv er ikke TV 2-reporteren tilhenger av den gjengse ideen om krigsreporteren som type, for han liker ikke å assosiere seg med en slik karikering i det hele tatt.

Motivasjonen er verken action eller et ønske om å være tøff.

– Det har aldri vært noe spesielt behov å reise i krigen. For meg handler det ikke nødvendigvis om å stå og se hvordan det kjempes på frontlinjen. Jeg bryr meg om mennesker og har vært veldig opptatt av å fortelle om situasjonen for de som er fanget midt i dritten, for å si det på en sånn måte.

HELSEBEVISST: – Noen av turene var det eneste som var tilgjengelig av varmmat pølser på bensinstasjonene. Det ble det for mye av rett og slett, så nå den siste turen var vi ganske mye mer helsebevisst, forteller Skjærstad. Her med fotograf Pål S. Schaathun.

Hadde man ikke kjent Bent Skjærstad igjen fra nyhetene, så er det ikke så mye som sier krigsreporter når vi prater, heller.

I en avslappet, sort hettegenser og med halvlangt, lyst hår minner han mer om en surfer der han rører honning inn i det varme tevannet.

Det er på alle måter langt fra den fredelige stemningen i stua hans på Vestlandet til vår tids vestfront; den brutale krigføringen som pågår i Ukraina.

Så hvordan havner man der som tobarnsfar fra rolige Bergen at man velger å reise til områder der folk flykter og livet står på spill?

Fikk jobben på nattklubb: – Ballet på seg

Etter videregående ante ikke Bent Skjærstad hva han ville bli når han blir stor, men han var soleklar på én ting: Han ville ikke følge strømmen.

Tiden føltes moden for å omringe seg med noe annet enn de syv fjell. Ferden gikk derfor rundt omkring i Asia og siden også Hellas, før han returnerte til Vestlandets hovedstad.

Naturlig nok for en 22-åring, gikk turen direkte ut på byen samme dag som hjemkomsten. Lite visste han at det var i de små nattestimer akkurat denne helgen at livet hans skulle endre seg.

– På nattklubb møtte jeg en kompis som jobbet i TV 2. Dagen etter var jeg faktisk ansatt, humrer Skjærstad.

Å følge med på videomateriell som kom inn til hovedkontoret i Bergen fra utenlandske bildebyråer, alt fra krig til kongelige, ble raskt en jobb hvor Bents engasjement og nysgjerrighet for verden ikke kom til sin fulle rett.

I KRIG OG KONFLIKT: Bent Skjærstad har dekket noen av vår tids største utenrikshendelser for TV 2. Her fra Bangkok under opprøret i Thailand i 2010. Foto: Kåre Breivik/TV 2

Svenn Helskog, far til tidligere TV 2-journalist Gerhard Helskog, mente at lysluggen burde ut av kontoret for å prøve seg i reporter-rollen.

Den unge gutten visste litt hva det gikk i, ettersom faren hadde jobbet med utenriksjournalistikk.

– Jeg jobbet meg inn i noe jeg etter hvert lærte å elske. Planen var aldri å bli i TV 2, men der ble jeg rett og slett. Det var bare noe som ballet på seg.

Drivkraften

Livet og verden skjer, og da flyene treffer tvillingtårnene i New York den septemberdagen i 2001, sitter den unge journalisten alene med ansvaret for utenriksavdelingen.

På mange måter blir det starten på hans historie med å dekke noen av vår tids mest dramatiske og vonde hendelser.

27 år etter byturen som ga ham jobb, står Bent Skjærstad blant soldater og sivile, og er stemmen fra Ukraina i tusenvis av norske hjem.

NESTE STEG: – Hele tiden planlegger du det neste trekket. Samtidig som vi gjør en jobb, så planlegger vi gjerne neste dag, forteller Bent Skjærstad, her med TV 2-fotograf Simen Askjer.

– En av de største drivkreftene mine går på at for å forstå, så må du være der. Da må du oppleve og snakke med de som sitter midt i det. Det trenger jeg for å gi våre seere en større forståelse for hva som foregår, sier han.

– Kjente tårene presset på

Et av de sterkeste minnene han har fra krigen er fra oppholdet hos hotellverten Natalia i Vinnitsja.

Det var tidlig i krigen og situasjonen var like uforutsigbar som den stadige klangen av flyalarmen. Natalia hadde blant annet et fotballag med guttunger å passe på. Hjembyen deres nord for Kyiv var også under angrep, så de var blitt sittende fast etter en turnering i Vinnitsja.

– Natalia ante ikke hva godt hun kunne gjøre for de. På det tidspunktet var hun mor for dette fotballaget, og for en haug med brytere som også var fra en annen by under heftig angrep, som var i samme alderen. Hun lagde mat og sto på døgnet rundt for de.

– Jeg vet ikke om hvordan hun fikk betalt engang, for jeg regner ikke med at de hadde store mengder penger til å betale for det hotellet.

Inn tuslet også TV 2s team, som hadde jobbet lange dager og ikke fått spist noe særlig, fordi tilgangen på mat var svært dårlig.

– Da disket hun opp borscht (betesuppe, journ.anm.) til oss med svinespekk og all slags. Det var det første varme måltidet vi hadde på nesten en uke, erindrer han.

HJERTEROM: Bent, fotograf Pål og fikser Oleksandr rundt bordet hos den travle hotellverten Natalia, som tok ansvar for alt fra barn til reportere og brytere da krigen brøt ut i landet.

– Da husker jeg at jeg satt og tårene presset godt på mens jeg spiste denne suppen. Det var ikke fordi jeg fikk mat, men det var for å bare oppleve det mennesket hun var.

Det fine med slike opplevelser i jobben, er at han ofte klarer å holde kontakten med folkene bak de sterke historiene. Med årene har det blitt mange vennskap verden over som han sjekker innom med jevne mellomrom.

– Guttene i fotballaget havnet i Slovenia eller Slovakia. Natalia kommer vi helt sikkert til å reise tilbake til for å få spist litt suppe og høre hvordan det har gått med henne. Det er sånn du veldig ofte gjør. Om du ikke lager reportasje, så får du på et eller annet vis sjekket hvordan det går med de, forteller han.

Reiser med tidligere spesialsoldater

Hver gang fotograf og reporter setter seg på flyet for å reise til krigen, er det en nøye planlagt operasjon. Turene er aldri risikofrie, men det å jobbe under en krig skal også være så trygt som mulig.

Et utenriksteam som dekker krig for TV 2 er alltid flere enn to.

Med seg har de oftest to personer - en kjentmann som ikler rollen som tolk, sjåfør og fikser, samt en sikkerhetsansvarlig.

EN VIKTIG BRIKKE: Fotograf Pål S. Schaathun og reporter Bent Skjærstad med sin faste fikser i Ukraina, Oleksandr Techynskyi. Han har jobbet for TV 2 som fikser, tolk og sjåfør både før og under krigen og er uunnværlig for å få jobben gjort. Foto: Privat

Sistnevnte er ofte tidligere spesialsoldater, som kjenner farene og det uforutsigbare som er krig. De kjenner landet man er i og oppdaterer seg via ulike kilder på situasjonen som pågår, slik at reporterteamet må ta minst mulig risiko og har overblikk.

Havnet i kryssilden: – På høy tid å komme seg unna

Er det stor fare knyttet til et oppdrag, må den sikkerhetsansvarlige be om tillatelse fra TV 2 i Norge. Dessuten må hele teamet på bakken i Ukraina være overensstemte.

– Hvis én rekker opp hånden og sier: «Dette vil jeg ikke være med på», så gjør vi ikke det, forteller Bent.

Planer må gjennomgås til minste detalj og situasjoner kan endre seg så at alt må kastes om på og de må komme seg vekk umiddelbart.

Byen Bakhmout blir høsten 2022 et godt eksempel på det. De er tilstede for å lage en reportasje om de lokale som måtte krysse en granatsprengt bro for å hente nødhjelp.

– Vi får oppleve hvordan innbyggerne går for å hente nødrasjoner midt i kryssilden. På den ene siden går det mye utgående ukrainsk artilleri, og da må vi være bevisst på potensielt innkommende fra russisk side, så vi må være der en begrenset tid.

HJELPER PÅ SIN MÅTE: – Det er nok av ganger jeg kjenner at jeg har lyst til å hive fra meg mikrofonen og bare hjelpe mennesker, men det er ikke det som er jobben min. Det er å fortelle historien og hva som skjer, og å hjelpe på den måten, sier Bent Skjærstad. Her med TV 2-fotograf Simen Askjer.

– Da vi var på vei ut, begynte det russiske artilleriet å komme inn og smalt noen hundre meter unna der vi var. Da var det på høy tid å komme seg unna, men det skjedde kaldt og rolig, fordi vi var forberedt.

– Sørger for at alt er på plass dersom det verste skulle skje

– Man ser kollegaer som dør i angrep. Hvilke tanker du har du om døden?

– Du forsøker å sørge for at alt er på plass dersom det verste skulle skje, av forsikringer og testamente og sånne ting som det. Så den risikoen er jo der, men den tenker jeg også er der til enhver tid i hverdagen også, så det gjelder bare å ha ting på stell. Det er som at du må unngå å kjøre i 150 kilometer i 80-sonen, og det er på en måte det samme som gjelder der nede.

– Men kan det dukke opp? Er faren for å dø noe du har med i beregningen og tenker på når du er der?

– Jeg går ikke med en bekymring for det, for det er på mange måter en del av alle de forberedelsene vi gjør og alt det grundige arbeidet vi gjør. Vi hiver oss ikke inn i situasjoner uten at du har så god kontroll som du kan få på en sånn situasjon.

Har eget triks for å sove

Med årene lærer man seg etter hvert å kjenne igjen lyden av ulike typer våpen, fordi alt har sine lyder, alt fra utgående eller innkommende artilleri til håndvåpen og granater.

TRYGG I ROLLEN: – Hadde jeg opp gjennom årene følt at det var problematisk å oppleve det vi opplever i katastrofer og krig, så hadde jeg nok gitt meg med det for lenge siden, men jeg føler jeg håndterer det på en god måte. Foto: Pål S. Schaathun

Selv om det er i svært spesielle omgivelser må man også få seg søvn, til tross for kamper og usikkerhet.

– Det kan plutselig komme et missilangrep der du er, som rister godt i sengen, så søvnen blir avbrutt på den måten. Da må du evne å legge deg ned og sove og bare finne roen igjen når muligheten er der, forteller han.

– Da vi var i Kharkiv i mai, var det under nesten kontinuerlig beskytning med artilleri, raketter og missiler. Da handler det litt om hvor du velger å bo på hotell, for det er viktig å få sovet.

UNNGÅR UTSATTE HOTELL: I Ukraina velges hotellene ut fra kriterier som hvilke våpen som brukes i området og type angrep, forteller Bent Skjærstad. – Så er det også greit å velge hoteller som ikke ligger vegg i vegg med de mest strategiske byggene.

For å klare å roe ned benytter han seg av et dypt pust han lærte i forbindelse med at han ble helårsbader.

– Hva med sovetabletter?

– Nei, ingen sånne type tilskudd. Jeg har ikke begynt med det, for du kan ikke hive i deg sovetablett og være helt i ørsken når det smeller. Det er ikke engang energidrikk for meg, så det sterkeste der blir kaffe, humrer han.

Trener på å være gissel

Reporter og fotograf deltar også jevnlig på det de fleste kanskje ville forbundet med alt annet enn et typisk jobbkurs.

Her trener de på bevissthet i krig og konfliktområder, hvordan de skal opptre, hva du kan gjøre og ikke gjøre, gisselsituasjoner og ekstreme former for førstehjelp, som behandling av brannskader og skuddsår.

PAKKER ALT FRA MAT TIL SATELITTELEFON: Med seg i sekken fra Norge pakker Bent og fotograf Pål S. Schaathun med blant annet tre fulladede mobiltelefoner og en satelittelefon. I tillegg har de med seg blant annet knekkebrød og turmat. – Vi har blitt glad i den tacogryten, humrer Bent Skjærstad. Foto: Pål S. Schaathun

Farene, forklarer Bent, er helt andre enn når man reiser for å dekke krigsherjinger i Ukraina, enn for eksempel Syria.

– Det er en ting vi har diskutert en del på turene, at det nesten er litt godt å slippe å tenke på å skulle bli kidnappet når vi er i Ukraina, forteller Skjærstad.

– For en som går til en vanlig 8 til 16-jobb her hjemme i Norge er det kanskje litt absurd å tenke på at det er en lettelse ved din jobb, det å slippe å bli kidnappet. Tenker du noen gang på absurditeten ved jobben din?

– Selvfølgelig må jeg ta andre forholdsregler enn mange i andre jobber, men så er dette jobben min, sant, sier Bent.

– Du kommer til å se døde barn

Flyturene blir ofte brukt til å mentalt forberede seg på hva som møter ham.

– Du må evne det å koble ut når du kan det og evne det å være på når du skal være på. Du må vite at du kommer til å se død og lidelse, du kommer til å se døde barn, du kommer til å se skadde mennesker. Mye av det som folk ofte stiller meg spørsmål om, eller tenker hvor grusomt det må være å oppleve, sier han og tar en liten pause.

STERKE INNTRYKK: Før hver tur forbereder Bent seg på de sterke inntrykkene han og teamet vil møte. Her rapporteres det fra et område hvor bakken er dekket av lik.

Han drikker te og fortsetter:

– Da glemmer man litt hverdagen for en ambulansesjåfør her hjemme i Norge, en politimann som går inn i leiligheter og ser helt grusomme ting, sykepleiere og leger og alt som de opplever når det kommer til liv og død, sant.

– Det er grusomt, men det er ikke grusomt på den måten, hvis du skjønner hva jeg mener. Det blir en arbeidshverdag, en del av jobben din, og jeg blir aldri vant til det 100 prosent, men jeg blir bedre og bedre til å håndtere det.

– Preger meg i mange sammenhenger

All erfaring til tross, Bent er helt tydelig på at turene gjør inntrykk. Han er svært opptatt av at man må snakke om det man opplever.

– Det preger meg i mange sammenhenger. Man kunne blitt en sånn som forestiller seg at: «Nå er jeg krigskorrespondent, så nå skal jeg være beintøff og ikke la noe gå inn på meg».

– Men det går inn på meg og det har jeg ingen problemer med å dele med andre. Sånn er det ikke i teamet heller, vi vet av erfaring at det er viktig å snakke om disse tingene, ikke sitte og holde de inne.

– Det å formidle en del av det hjem er også noe som blir en form for terapi. Det gjør at når jeg er ferdig med arbeidsdagen, så har mye kommet ut av systemet, forteller han.

Ville rådet barna til en annen yrkesvei

Hjemme i Bergen sitter familie og venner av Bent, men viktigst av alle - barna hans Tilde (14) og Torjus (16).

– Kan de sende deg melding og si at «Pappa, nå er jeg redd, jeg liker ikke at du er på jobb der?»

– Egentlig ikke mens jeg er ute. For vi snakker såpass mye om det ellers, de kan si ting, men da forteller jeg også ting.

Han forteller at barna også får tilbakemeldinger og takk for jobben pappa gjør, og det er med på å vise dem at jobben han gjør er viktig.

– Hadde en av de satt foten ned, så tror jeg nok fort at jeg ikke hadde reist, og jeg hadde ikke gjort det hvis jeg følte at de satt hjemme med et stort ubehag, forteller han.

På spørsmål om de kunne tenke seg å følge i hans fotspor, er Bent kontant i svaret:

– Jeg tror ikke de får lov til det, ler han og skjønner at dette må forklares.

– Det handler ikke nødvendigvis om farene og sånne ting, det handler om livsstilen i seg selv. Selvfølgelig hadde de fått lov til det, men jeg skulle hatt en god prat med de før de gjorde det.

Han ler av tanken på alvorspraten, før han får en seriøs mine. Det er tydelig at samvittigheten overfor barna, familie og venner veier tungt for ham.

– Det er på en måte en del ting du mister i livet ditt. Det er bryllup til venner og bursdager. Nå mistet jeg 16-årsdagen til min sønn mens jeg var der nede, og det… Det synes jeg på mange måter er kjipt. Selv om vi kan feire når jeg kommer hjem igjen, så er det kjipt å miste den morgenen hvor man har som tradisjon å feire barna, sier han.

– Så det er jo ting du forsaker, det hadde det vært om jeg jobbet i oljen og sånne ting også, men livet blir mindre lett å planlegge, for å si det sånn.

Har gitt barna et løfte

Det at han i det hele tatt kan være på reportasjereise opptil en måned av gangen krediterer han et svært godt samarbeid med eksen sin, barnas mor.

– Hun har forståelse for hva jeg driver med og det å ha den backingen er helt fantastisk. Også er hun en fantastisk mor, så da gir det meg også en ro når jeg er ute, for jeg vet alltid at barna mine har det bra.

– Så er det også veldig få som har pappaen sin så mye når han først er hjemme som barna mine, legger han til.

Likevel går han det nye året i møte med et løfte til barna sine, etter at en kommentar fra datteren satt seg tidligere i år.

OFTE PÅ REISE: Bent har gjennom sin karriere fått rapportere fra en rekke land. Her i Nord-Korea i 2014 Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

De pleier nemlig å stå på ski sammen, men fjorårets vintersesong gikk dukken.

Først var han på en Nepal-reportasje, deretter fulgte koronasykdom, og etter han ble frisk fikk han en liten uke før han reiste til Ukraina, og jobben der tiltok. Siden har det blant annet vært dekningen av dronning Elizabeths begravelse og VM i Qatar.

Derfor blir både jula og den lange vinteren ekstra viktig for Bent og barna.

– En avtale vi har nå er at i år skal vi gå på ski, for det gjør vi stort sett veldig, veldig mye. Det kan min datter si mye: «Vi fikk aldri stått på ski med deg i fjor, pappa.» Men det, det skal det være tid til i årets vintersesong, for å si det sånn.