1. desember gjør Espen Eckbo (50) comeback på TV 2, og dukker opp som sin folkekjære karakter Asbjørn Brekke.

I «Asbjørns julekalender», som skal gå daglig gjennom adventstiden, inviterer Asbjørn Brekke én kjendis til hver episode. Eckbo står bak seersuksessene «Nissene på låven» fra 2001 og «Nissene over skog og hei» fra 2011.

– Asbjørn Brekke dukket opp første gang på slutten av 90-tallet, men det var først i «Nissene på låven» i 2001 at Asbjørn ble en levende person, på en måte, sier Espen Eckbo om sin kjære rollekarakter.



PRØVER: Espen Eckbo øver seg på gang rundt juletreet sammen med en statist. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hektisk på opptak

Vi treffer Eckbo under prøvene til de siste av de 24 episodene på Lillestrøm Kulturhus.

Han spiller inn fire programmer hver dag, og det er en hektisk opptaksdag da TV 2 treffer komikeren.

– Det er hektisk. Jeg våkner hver morgen og tenker at dette går ikke. Men det har gått bra til nå - bank i bordet, sier Eckbo til TV 2.

Eckbo legger ikke skjul på at verden har forandret seg siden forrige gang den folkekjære karakteren hadde gjester på besøk i studioet sitt på Lillestrøm. Det var på TVNorge i 2015.

– Vi får se om han har fornyet seg. Det er ny scenografi, og så er det nye gjester. De fleste av årets gjester var vel født, men ikke kjente ansikter, forrige gang Asbjørn hadde julekalender, sier Eckbo.

PUGGING: Espen Eckbo pugger og finpusser manus til «Asbørns Julekalender» med en av manusforfatterne. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Gammel mann med lusekofte

Abildsøs store sønn, Asbjørn Brekke, har etter hvert bygd opp en velkjent metode, ved å stille kjendisene spørsmål vi andre aldri hadde turt å stille.

Eckbo var lenge redd for at dette kunne føre til at folk takket nei til å være gjester, men det har ikke vært tilfelle.

JULEUNIVERS: Kulissene og settet til «Asbjørns Julekalender» er klart for opptak på Lillestrøm Kulturhus. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– De har absolutt stilt opp for en gammel mann med lusekofte og talefeil. Det er gøy, sier han.

Advent og jul er en fin tid, og Eckbo liker å fylle denne tiden med pinligheter og kos på kjøkkenet til rollefiguren sin.

Som Asbjørn Brekke er Eckbo i sitt ess, og han elsker å innta julekalender-rollen og være i Asbjørn-modus.

– Asbjørn er ganske selvgående på en måte, og det er veldig trygt når man kan få på brillene og lusekofte, lene seg tilbake og skjenke litt rødvin, så går veldig mye av deg selv.



PRØVER: Espen Eckbo er dypt konsentrert under prøvene til «Asbjørns Julekalender», med statist og produsent. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Når TV 2 er med på prøvene på Lillestrøm Kulturhus, er det gjennomgang av fire episoder som skal spilles inn samme kveld.

Eckbo detter inn og ut av rollen og innrømmer at det er lett å skli inn i Asbjørn Brekke-rollen.

– Det er nesten skremmende lett for meg å bli Asbjørn. Det har ikke blitt et alter ego, men det er ikke noe vanskeligere for meg å være Asbjørn Brekke enn det er for Esben Benestad å være Esther Pirelli. Jeg tror det går på autopilot. Og det kan være litt befriende av og til, avslutter Espen Eckbo.

«Asbjørns Julekalender» har premiere på TV 2 Direkte kl. 21.40, 1. desember.