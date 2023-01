Espen Eckbo blir TV 2-profil

I forbindelse med TV 2s humorsatsing skal den folkekjære komikeren Espen Eckbo (49) begynne i TV 2.

Eckbo er kjent fra en rekke humorsuksesser, deriblant Asbjørn Brekke Show, Nissene på Låven og nylig Nissene i bingen. Sistnevnte ble nominert til Emmy-prisen i fjor.

Komikeren har tidligere vært i TV 2, og nå vender han altså tilbake.

– Enormt univers

Overgangen går ut på å utvikle nye humorkonsepter for kanalen. I tillegg vil det være muligheter for seerne å se Eckbos tidligere suksesser på TV 2 Play.

– TV 2 skal ha en ledende posisjon innen humor i årene som kommer, og dette er en av våre viktigste innholdssatsinger. Med dette så ønsker vi å trekke til oss en kombinasjon av både unge talenter og de mest erfarne humoristene i Norge, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen i en pressemelding.

OVERGANG: Espen Eckbo melder overgang til TV 2. Her er komikeren avbildet med programredaktøren i TV 2, Kathrine Haldorsen. Foto: Jan-Petter Dahl

– Med sitt enorme univers er Espen Eckbo en av de aller største.

Dette gleder komikeren seg til.

– Når TV 2 vil satse så tydelig og ambisiøst på akkurat det jeg driver med, så er det veldig hyggelig å bli invitert til å bidra. Jeg gleder meg til å jobbe med og for alle de bra kreftene som allerede er samlet her, sier Espen Eckbo.

– Jeg gleder meg

Det er derimot ikke bare reprise av tidligere suksesser som kan bli vist igjen for seerne.

– Vi skal ikke utelukke at det vil komme nye versjoner av tidligere humorsuksesser. Det blir rett og slett utrolig gøy å jobbe med Espen fremover, sier Haldorsen.

– Hele TV 2s humormiljø og ikke minst seerne våre, har all grunn til å glede seg over at Espen nå er tilbake i TV 2-familien.