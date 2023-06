Erlend Elias ble nødt til å trekke seg etter feiring: – Jeg har vært uforsiktig

Heddaprisen samlet teaterbransjen på Oslo Nye Teater for å hylle scenekunst søndag. Der skulle egentlig Erlend Elias Bragstad også være for å dele ute prisen for «beste audiovisuelle design».

Men slik ble det ikke.

Istedenfor stilte lillebror, Erik Anders Sæter, opp som hans vikar. Da han inntok scenen, hintet han til hvorfor storebror uteble.

– Han var litt for melaninrik for å være her, sa Sæther til de oppmøtte på teateret.

Til God kveld Norge forklarer Erlend Elias Bragstad (41) hva som lå bak brorens vits.

REDNINGEN: Lørdag feiret Erlend Elias bursdagen sin med gode venner og bror Erik Anders Sæter. Dagen etterpå stilte han opp som vikar for broren. Foto: Privat

Oppslukt i feiringen

Lørdag befant Erlend Elias seg på en øy i Oslofjorden, nærmere bestemt på hytta til en venninne, hvor han hadde invitert kjente og kjære for å feire sin 41-årsdag.

Samme dag nådde hetebølgen hovedstaden, etter fem dager i strekk hvor gradestokken har bikket 27. I tillegg ble det også årets første tropenatt natt til søndag.



Bragstad forteller at blant gjestene var det mange gode venner han ikke hadde sett på lenge, og at han derfor brukte god tid på å snakke med alle og forsikre seg om at de hadde det bra, men glemte å passe på seg selv.

– Så det var jo tolv timer opp og ned. Jeg har vært uforsiktig og har ikke drukket nok vann eller hatt på hodeplagg. Så har fått ganske så «heavy» solstikk, sier han og legger til:

– Jeg glemte å drikke vann, og jeg skulle absolutt hatt noe på hodet. Jeg pleier å være så flink til begge delene egentlig. Det kostet å være uforsiktig, sier Bragstad om å ha fått solstikk.



Dette er symptomene på heteslag Heteslag, også kalt solstikk, kan føre til symptomer som hodepine, kramper og bevissthetsforstyrrelse. Kvalme og raskere puls kan også forekomme. I alvorlige situasjoner kan det oppstå skader på viktige organer. Man får heteslag når omgivelsenes temperatur er nært, eller overstiger kroppstemperaturen. Kroppen bruker svette til å avkjøle huden, men hvis man for eksempel er dehydrert, og i tillegg aktiv, gir det økt risiko for at kroppen produserer mer varme enn den kan avgi og dermed utvikler heteslag. For å forebygge heteslag kan man drikke mye vann, få i seg salt, unngå fysiske anstrengelser, og avkjøle seg. Unngå alkohol og tettsittende klær. Unngå varmen før du har blitt aklimatisert. Kilde: Store medisinske leksikon og Norsk helseinformatikk.

FEIRING FRA MORGEN TIL KVELD: Bragstad tilbragte lørdagen på en hytte i Oslofjorden. Foto: Privat

Han sier videre at han er lei seg og synes det er kjipt å gå glipp av et så ærefullt oppdrag som prisutdeler på Heddaprisen.

– Heldigvis hadde jeg verdens beste stand-in.



Tok det på sparket

Lillebror Sæter avslører at han ble oppringt én time før prisutdelingen, mens han lå og slappet av i sengen.

– Jeg bor jo 600 meter fra Oslo Nye Teater. Så da var det bare å kaste seg rundt!



Sæter dro heldigvis tidlig hjem fra brorens bursdagsfeiring, men erkjenner at han var litt sliten på scenen.

– Jeg hadde jo ikke forberedt noe siden jeg bare sto rett opp og dro dit. Men mens jeg satt backstage, fikk jeg med meg at konferansierene hadde en sketsj om at Heddaprisen hadde fått kritikk for å ha lite mangfold.



26-åringen vitset som nevnt med at storebroren «var for melaninrik» til å delta på teaterprisen.

– Nå er det åpenbart at både jeg og Erlend er hvite – men jeg er jo veldig lys i huden i forhold til ham, så jeg tenkte det kunne være morsomt å gjøre et poeng av, sier Sæther og legger til at han «tror det går helt fint», at han dro den vitsen på scenen.