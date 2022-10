Erik Follestad debuterer som skuespiller

De fleste kjenner nok Erik Follestad (33) som tidligere ishockeyspiller, og fra hans deltakelse i både «Iskrigerne» og «Spårtsklubben».

Nå inntar han er rolle seerne aldri har sett han i før, nemlig som skuespiller i TV 2 sin splitter nye humorserie «Innebandykrigerne»:

– Dette er først og fremst morsomt. Jeg har veldig lite skuespillererfaring, men det er veldig gøy, forteller Erik Follestad til TV 2 når de møter han under innspilling.

Nå avslører profilen at hans nye rolle har vært større enn forventet.

Debut

Dette blir Follestads aller første rolle som skuespiller, med mindre man går tilbake til året 2000 da sjette klasse på Vettre skole ga ham hovedrollen i pante-skuespillet.

– Jeg sa til produksjonsselskapet for et par år siden at hvis de skal lage noe fiksjon, så hadde det vært gøy å få en liten rolle. Da mente jeg kanskje statist, eller en replikk. Så begynte de å skrive serien og da ble det litt større enn jeg hadde sett for meg, sier skuespiller-spiren.

Hockeyspilleren kjente raskt alvoret synke inn, da han møtte opp til første innspillingsdag side om side med store navn som Nicolai Cleve Broch (46) og Iben Akerlie (34).

«INNEBANDYKRIGERNE»: Våren 2023 kommer TV 2s nye humor-serie, med navn som Erik Follestad, Nicolai Cleve Broch og Iben Akerlie i spissen. Foto: Espen Solli

33-åringen får gleden av å spille både seg selv og å portrettere sin egen fiktive tvillingbror, nemlig Jens Follestad.

Han beskrives som en streber av en innebandyspiller, og som alltid har måtte stå i skyggen til Erik – som derimot har gjort stor suksess på banen.

Det er litt bittert for Jens, som opp gjennom har måtte tåle en god porsjon tyn for at han ikke er på nivå med storebror Erik.

– Jens er en litt redd fyr, han spiller innebandy istedenfor hockey. Han er ganske veik, får vondt av alt og kommer med noen psykiske problemer også.

I tillegg spiller han en «boostet» versjon av seg selv, og forklarer at den virkelige Follestad identifiserer seg mest med Jens.

– Jeg er egentlig en ganske rolig fyr, selv om folk ikke tror det, smiler han.

Alt dette i en serie som på mange måter peker nese mot sportsdokumentarer- og realitykonsepter.

Ikke ulikt realityserien som i sin tid gjorde Follestad kjent langt utenfor ishockeymiljøet, nemlig «Iskrigerne».

– Jeg føler ikke vi gjør narr, men jeg gjør litt narr av meg selv når jeg spiller Erik Follestad og vi fleiper litt med hockey-miljøet, sier Follestad.

– Drømmerolle

«INNEBANDYKRIGERNE»: Her er Erik Follestad med resten av casten. Foto: Espen Solli

«Innebandykrigerne» handler om laget Sveiva Wild Boys som har en rekke karakterer man lett kan kjenne igjen om man har snust innom breddeidretten.

Selv om humorserien er fiktiv, så eksisterer dette laget i dag, plassert i Groruddalen på østkanten av Oslo.

I serien møter vi den knallharde treneren, spilleren som er lagets mest positive uten å klare å utrette noe som helst på banen, og den nyansatte daglige lederen som med sine svevende visjoner skal ta laget til nye høyder.

I rollen som lagets trener Tor Rognstad, finner vi Nicolai Cleve Broch (46). Han er for tiden er han aktuell i TV 2-serien «Ammo», som portretterer norsk våpenindustri.

NY ROLLE: Her er Nicolai Cleve Broch i rollen som Tor Ragnstad, sammen med Erik Follestad. Foto: Espen Solli

– Jeg ble veldig ivrig da jeg ble spurt om å gjøre dette. Det er ikke så ofte jeg får gjøre noe som bare er tull og tøys og gøy. Det er friskt, morsomt og noe litt annet enn hva jeg ofte gjør, forteller Cleve Broch.

Iben Akerlie (34) spiller den nyansatte daglige lederen Frida Bråthen, som raskt ryster ved grunnmuren i den nedslitte innebandy-hallen.

– Det er en drømmerolle, skal jeg være helt ærlig. Man får være den man egentlig alltid har lyst til å være, en skikkelig forferdelig person som dytter alt til side for å få gutta opp og frem på kartet, sier Akerlie.

Iskrigerne-parodi med sjarm

Komiker Espen «P.A» Lervaag (45) er serieskaper og det er produksjonsselskapet Salto som står bak «Innebandykrigerne», som faktisk er samme gjengen bak «Iskrigerne».

– Det er jo en ren parodi på «Iskrigerne». Vi har bare tatt de ut fra det macho, tøffe, rå miljøet de ønsker å vise at de er en del av og flyttet det til innebandy-miljøet, sier Lervaag og fortsetter:

TRENER: Lervaag har barbert hodet for å etterligne en kjent trener. Skjønner du hvem det er? Foto: Espen Solli

– De har ikke like mye ressurser, det smeller ikke like mye i taklingene, det er ikke like mye penger og alt er litt mindre i innebandy-miljøet. Det gjør det litt søtere og mer sjarmerende.

Etter å ha sett flere matcher med innebandykamper og gjennomarbeidet med Innebandykrigerne, er det spesielt én ting som har overrasket Lervaag.

– Landslaget og spillerne er imponerende gode, men blir aldri vist på TV og får ikke noe anerkjennelse. At ikke flere ser på innebandy er litt rart egentlig.

«Innebandykrigerne» kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play våren 2023.