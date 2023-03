Erik Follestad avslører ny filmrolle

NY FILMROLLE: Erik Follestad avslører at han allerede er klar for ny filmrolle. Foto: Ole Thomas Hansen/TV 2

I høst ble det kjent at VGTV-profil og TV 2s hockeyekspert Erik Follestad (33) skulle gjøre sin skuespillerdebut i humorserien «Innebandykrigerne».

På premierefesten sist uke, kunne Follestad avsløre at han fortsatt ikke hadde sett noen episoder av serien. Derfor var nervene høyst til stede.

– Det er stort, selvfølgelig. Og rart! Jeg har ikke sett noe selv, så jeg aner ikke hvordan jeg er som skuespiller. Dette kan gå begge veier, sa Follestad til TV 2 under premierefesten.

Likevel kunne den nybakte skuespilleren avsløre at han allerede har tatt steget videre. Denne gangen trer han inn i filmverdenen.

SPILLER EGEN BROR: Erik Follestad spiller «Jens Follestad», sin egen, litt mindre suksessfulle bror i serien. Foto: TV 2

– Som å spille hockey med de store gutta

33-åringen avslører at han kort tid etter at han takket ja til rollen i «Innebandykrigerne», fikk vite at han skulle spille mot veteranene Iben Akerlie (35) og Nicolai Cleve Broch (47):

– Jeg ble jo nervøs, for de andre vet jo hva de driver med. Man blir jo litt som fisken på land ... Jeg holdt meg veldig i bakgrunnen, og så på hvordan de gjorde det. Og det var veldig kult, for de er utrolig flinke.

Follestad forhørte seg også med kollegaene i løpet av innspillingen:

– Da vi spilte inn serien, spurte jeg de andre «hvordan klarer jeg meg egentlig?», og da var alle veldig snille med tilbakemeldingene. De lyger jo selvfølgelig, da, sier 33-åringen med et lurt smil.

TV-profilen sammenligner nervøsiteten rundt skuespillerdebuten med å spille ishockey «med de store gutta» som liten. Likevel hyller han skuespillerkollegaene for å ha tatt godt vare på han.

– Du kommer inn med hodet under armen, og skal spille med de store gutta. Men de var veldig greie og ga meg flere tips.

VAR NERVØS: Follestad forteller han ble nervøs da han fant ut av Nicolai Cleve Broch og Iben Akerli var en del av casten til «Innebandykrigerne», Foto: TV 2

Avslører ny filmrolle

De andre skuespillerne hadde kun gode ord å si om Follestads debut, og medskuespiller Akerlie kunne avsløre at hun gjerne kunne sett kollegaen i en dramafilm.

Her hadde Follestad gode nyheter å komme med.

– Iben vil se meg i drama? Det får hun faktisk nå i julen, da. Jeg har vært og spilt inn en film i en måneds tid nå, så det løser seg det der.

Selv om 33-åringen per dags dato ikke kan avsløre for mye, letter han litt på sløret om hans nyeste filmeventyr:

– Det er en romantisk julekomedie som jeg spiller en liten rolle i, uten at jeg kan noe mer om det. Men det har vært litt av en reise, som jeg liker å si, sier Follestad og ler.

Om kollegaene hans i «Spårtsklubben» - VGTV-programmet med Ida Fladen (36), Kompani Lauritzen-deltaker Jon Martin Henriksen (34), og Forræder-programleder Mads Hansen (38) - vil la seg imponere, er Follestad mer usikker på:

– Ida og Jon Martin er nok glade på mine vegne, konstaterer han og legger til:

– Mads blir nok ikke imponert. Men han er nok bare litt misunnelig. Mads er stort sett bedre enn meg, akkurat her. Han lager litt større og fetere programmer enn meg, men akkurat det skuespillergreiene har han ikke. Så det plager han nok litt, sier 33-åringen og smiler.

NY ROLLE: Follestad er allerede klar for en ny rolle, som vil komme på skjermen julen 2023. Foto: TV 2

«Innebandykrigerne» kan du se på TV 2 Play.