Erik Follestad (33) om pappalivet: – Det er full fart

TRAVEL: Erik Follestad – her utkledd som «Innebandykrigerne»-karakteren «Jens Follestad» – ser frem til sommerferien etter en travel vinter og vår. Foto: Gorm Røseth / TV 2

VGTV-profil og den nybakte skuespilleren Erik Follestad ser frem til sommerferie med kjæresten og deres to år gamle sønn.

Den tidligere ishockeyspilleren Erik Follestad (33) har mange jern i ilden for tiden: Han er i gang med innspillingen av den nye sesongen av komiserien «Innebandykrigerne», han er snart filmaktuell, og han er en del av «Spårtsklubben» på VGTV.

På hjemmebanen har han en snart to år gammel sønn. Nå ser han frem til sommerferien, selv om den blir kortere enn hva han er vant til.

– Jeg pleier alltid å ha seks-sju uker fri om sommeren hvor jeg ikke gjør så mye, men nå er det så mye «greier». Jeg kan ikke ha så lange sommerferier lenger, og det plager meg litt, sier Follestad til TV 2.

I juli reiser han på en toukers utenlandsferie med kjæresten Ingvild Schistad (28) og sønnen Jens (1).

– Og så blir det sikkert noen turer til hytta. Det blir en ganske kort ferie i år, dessverre, men da får vi ta igjen neste år med åtte ukers sommerferie.

KORTERE SOMMERFERIE: Erik Follestad er vant til seks-sju uker med sommerferie. Slik blir det ikke i år, takket være en hektisk agenda. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Begynner å bli et menneske

Sønnen Jens fyller to år i løpet av sommeren, og ifølge pappa Follestad er han en energirik gutt.

– Det er full fart. Han går ikke, bare løper. Det er veldig gøy, fordi nå begynner han å bli et menneske. Små barn er ganske dumme i starten, vet du, men nå begynner han å skjønne ting. Han er smart og flink og begynner å få en personlighet. Vi er kjempefornøyde med ham.

Far og sønn kommer godt overens, men lille Jens er ikke alltid fornøyd når pappa er på reisefot.

– Hvis jeg er mye borte, så straffer han meg når jeg kommer hjem ved å ikke prate med meg, sier Follestad og smiler.

NY SESONG: Erik Follestad jobber i disse dager med sesong 2 av TV 2-komiserien «Innebandykrigerne». Foto: Gorm Røseth / TV 2

Røper romantisk plott

Follestad gjorde sin skuespillerdebut tidligere i år med TV 2-komiserien «Innebandykrigerne», hvor han spiller sin fiktive, innebandyspillende tvillingbror «Jens Follestad».

Og om du skulle lure: Det er helt tilfeldig at karakteren har samme navn som Follestads sønn.

Follestad og resten av «Innebandykrigerne»-gjengen er nå godt i gang med innspillingen av sesong 2. Follestad forteller at karakteren hans er den samme gamle – men hinter om at «Jens» har blitt truffet av Amors pil.

FIKTIV TVILLINGBROR: Erik Follestad spiller sin fiktive, innebandyspillende tvillingbror «Jens Follestad» i TV 2-komiserien «Innebandykrigerne». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Han er fortsatt litt stusselig. Men han er en snill fyr, og det kan hende at han har truffet blink på kjærlighetsfronten. Kanskje det blir en familieforøkelse, hvem vet?

Follestad tør derfor ikke love at innebandy er hva «Jens» puster og ånder for i den kommende sesongen.

– Han er fortsatt glad i innebandy og gutta på laget, men jeg tror nok at livet får et nytt perspektiv. Det er nok andre ting som betyr mer enn innebandy for «Jens» akkurat nå. Men han gir alt han har på banen. Han sjonglerer det livet kaster mot ham, sier Erik Follestad til TV 2.

Første sesong av «Innebandykrigerne» er tilgjengelig på TV 2 Play.