Erik Alfred Tesaker bekrefter brudd

«OPPFINNEREN»: Her avbildet på Vixen Awards i 2023. Foto: Javad Parsa / NTB

Erik Alfred Tesaker, kjent fra NRK-serien «Oppfinneren», gikk helt til topps i «Farmen kjendis» 2020.

Offentligheten har fått et innblikk i han og familiens liv på småbruket i Øystøl gjennom NRK-serien.

I hans sosiale medier forteller han nå at han og kona Ellen Marie har gått fra hverandre.

Han oppsummerer at de har hatt 20 «magiske» år sammen, og skilles som gode venner.

– Vi har ingenting annet enn enorm respekt og kjærlighet til hverandre, og er først og fremst takknemlige over alt vi har fått oppleve og bygge sammen med de vidunderlige barna våre. Vi vil fortsatt være sterkt til stede for hverandre som foreldre og venner. Derfor ønsker vi ikke å se på dette som et nederlag, skriver Tesaker.

Til God kveld Norge sier kjendis-oppfinneren at de skal markere tiden de har hatt sammen på bryllupsdatoen i sommer.

– Det blir en stor fest med venner der vi feirer vakre år sammen. Vi er så glade i hverandre og jeg synes det er fint at det går an å vise.



Tesaker legger til:

– Det er et kinesisk ordtak som sier når man har kommet til den siste siden, så lukker man boka. Man unner hverandre det beste – «love is letting go».