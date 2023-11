Er sjefen til kjæresten: – Enn så lenge funker det greit

MER INNBLIKK: Anniken Jørgensen er aktuell i den nye realityserien «Girls of Oslo» på Prime. Foto: Caroline Jensen Dahle /God kveld Norge

Anniken Jørgensen har ansatt forloveden sin. Å balansere de to rollene har ikke alltid vært like lett.

Anniken Englund Jørgensen (27) ble et kjent fjes for de fleste gjennom «Bloggerne»-sesongene fra 2017 til 2019.

27-åringen har siden lansert både klær, hudpleie og smykker.

Sistnevnte prosjekt gjør hun med kjæresten, Theodor Engelstad (28). Han er nestleder i smykkeselskapet Englund AS og innehar også rollen som manager.

Måtte overtale kjæresten

I realityserien «Girls of Oslo» får vi et glimt av parets hverdag som samboere og kollegaer.

Det var ikke gitt, kan Jørgensen fortelle til God kveld Norge.

– Da jeg spurte han om det her sa han «nei», og var bare sånn: «Det er uaktuelt at jeg skal på TV».

Influenseren sier hun måtte komme med følgende motargument for å overbevise:

– Du er min manager, vi jobber sammen – du er jo en del av det her, du må bli med. Så stakkars fyren hadde ikke noe valg.

– Men det har gått veldig fint, jeg synes han er flink jeg, et naturtalent, kommenterer Jørgensen om kjærestens TV-medvirkning.

Dårlig sjef i starten



Jørgensen og Engelstad har vært sammen i rundt to år.

I 2022 ble de både forlovet og lanserte smykkesamarbeidet «Englund 1917». Der har Engelstad blant annet bidratt med å lage 3D-modeller av de ulike produktene, har de fortalt til MinMote.

– Vi har en avtale om at vi er kjærester først, og så prøver vi. Om det ikke fungerer går vi tilbake til å være kjærester, sa Theo Engelstad om satsingen til nettstedet.

LEGGER PLANER: Anniken Jørgensen og Theodor Engelstad på jobbtur i Spania i «Girls of Oslo». Foto: Salto Film og Fjernsyn

Samme år annonserte Jørgensen at hun etter sju år ville stå på egne bein, og ikke lenger er en del av byrået Kontent, som jobber med profiler som Leah Behn.

Samtidig fortalte hun til følgere at kjæresten nå styrte den daglige driften av hennes firmaer, og roste ham for god arbeidsmoral: «Vi er nå virkelig et TEAM».

– Å jobbe med Theo var en utfordring i starten. Jeg trodde at han kunne alt fra før av i mitt hode, sier hun til God kveld Norge.



Hun forteller at hun kunne bare gi ham et kamera og lure på hvorfor han ikke tok bilder, mens han lurte på hvilken knapp han egentlig skulle trykke på.

– Så jeg er en dårlig lærer, jeg er en skikkelig dårlig sjef faktisk, og veldig streng.

Nå ser hun tilbake på startperioden som en hard, men nyttig læringskurve.

– Han har blitt veldig flink.



Influenseren mener de har blitt bedre på å skille privatlivet og jobb, men kommer raskt med en erkjennelse om at de prater om jobb «hele tiden».

– Vi klarer det dårlig.

Ett grep de har gjort for å bedre balansen er å oppholde seg i forskjellige lokaler.

– Han pleier å reise bort og sette seg på et kontor. Så får jeg gjort min kreative greie. Så enn så lenge så funker det greit altså.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Theodor Engelstad for en kommentar til saken, men har ikke lykkes.