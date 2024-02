Er du i dårlig form, bør du ikke gjøre dette

HOLD PÅ VANENE: Er dette deg hver januar, men ikke hver februar? Her får du gode råd. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Kjenner du at januar var ekstra lang på grunn av de hårete ambisjonene dine for 2024? Slik holder du på de nye, gode vanene.

Treningssentrene har en tendens til å være litt fullere i januar enn ellers på året – og manges handlekurver bærer preg av et mål om å kutte nedpå søtsakene og kompensere for tapet med masse frukt og grønt.

Så kommer februar – og nyttårspipa har kanskje fått en annen lyd.

Hvordan i all verden kan vi få de svulstige nyttårsforsettene og løftene om et bedre liv til å vare lenger enn januar?



Det har Mads Kaggestad og Ole Petter Hjelle, duoen bak podkasten «Hjernesterk» noen konkrete råd for.

– Ikke begynn med treningssenter

Den tidligere proffsyklisten Kaggestad mener det først og fremst handler om å legge lista lavere for hva mosjon innebærer.

HOLD PÅ VANENE: Det er mange grunner til å bite tenna sammen når det gjelder nyttårsforsett om trening, sier Ole Petter Hjelle og Mads Kaggestad. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Gå mer. Anerkjenn at det er en veldig fin form for mosjon. Det er en del folk som er i dårlig form som ikke bør starte med løping eller treningssenter. Begynn med å gå for å komme i bedre form. Etter hvert kan du gå i mer kupert terreng – og lengre av gangen, tipser Kaggestad.

Og sykkelprofilen kan kalles et glanseksempel når det gjelder å opprettholde treningsvanene: De to siste årene har han nemlig bare hatt to dager hvor han ikke har trent.

– Jeg er ikke opptatt av varigheten på treningen, men at det foregår noe trening hver dag. Selv når man kanskje føler seg litt syk eller sliten, så kan man likevel få klemt inn en halvtime trening – så lenge man legger lista lavt nok, sier Mads Kaggestad.

Én ting som er fort gjort å grave seg ned for, er tanken på hvor lite man veide eller hvor mye bedre form man hadde før i tida.

– Man drømmer tilbake til for ti år siden. Jeg er tidligere proffsyklist, Ole Petter er norgesmester i maraton. Men vi kommer jo aldri dit igjen – det betyr likevel ikke at mosjons- eller treningsøkten ikke har en gevinst her og nå eller på sikt.

– Hvis folk blir mer bevisst på alle gevinstene av fysisk aktivitet, så tror jeg også motivasjonen øker, sier Kaggestad.

Helsegevinster i fleng

Sykkelprofilen anerkjenner at vektnedgang er en grunn til at mange begynner å trene, men mener at fokuset for denne gruppa ikke ene og alene bør være på om man går ned i vekt.

– Om du ikke går ned, betyr det jo ikke at treningen har vært mislykket. Du får andre gevinster som er fantastiske for hjertet, lungene, musklene, leddene og det mentale.

Ole Petter Hjelle kaller seg «Treningslegen» på Instagram, og har i tillegg drevet med hjerneforskning. Og hjernen, den kan være vår verste fiende:

– Hjernen er gjennom mange millioner av år med evolusjon skapt for å få oss til å bevege oss når vi må, og til å være late når vi kan. Det var livreddende på savannene før i tida, når vi ikke visste når neste måltid skulle komme.

Den hjernen lever vi fortsatt med i dag, forklarer Hjelle.

– Er du én av de som kommer sliten hjem fra en lang jobbdag og tenker at «fader, nå burde jeg trent», men blir sugd inn i sofaen med Netflix og en potetgullpose isteden … ja, så er du helt normal, påpeker legen.

I et samfunn hvor det er «tilrettelagt» for å ha en litt lat hjerne, så krever det mye av mennesker å være aktive, fortsetter han.

Unngå mange mål

– Det er faktisk ganske krevende å endre atferd. Det er fordi vanene våre er godt opptråkkede «spor» i hjernen. Det tar tid å lage nye spor. Også legger mange lista litt for høyt og skal utrette mange ting på én gang.

Kanskje kjenner du deg igjen i at du har prøvd å trene mer, sove bedre, spise sunnere og snuse mindre – på én gang? Det har ikke Ole Petter Hjelle tro på.

– Da er vi dømt til å mislykkes. Og så er vi litt for opptatt av hva som er det perfekte og optimale treningsopplegget, for eksempel. Da pleier jeg å si at den beste økten er den du får gjort. Gå heller 15 minutter enn å planlegge en 4x4 intervall som du ikke klarer å gjennomføre, poengterer legen.

«Treningslegen» har andre råd for å overvinne dørstokkmila:

– Finn noe du faktisk syns er OK å drive med. Hater du å løpe? For Guds skyld, ikke løp. Og uavhengig av hva du gjør, så få med deg noen andre. Du kommer deg opp av senga hvis kompisen din står på gatehjørnet og venter på deg, sier Hjelle.

Å sette seg bittesmå delmål er også lurt, ifølge legen. Og det er ingen grunn til å holde dem for seg selv:

– Fortell flest mulig om hva du har tenkt til å gjøre. Legg det gjerne ut på Facebook, tipser Ole Petter Hjelle.

Noe av det som motiverer oss mest er nemlig frykten for å skuffe andre, ifølge legen og hjerneforskeren.

– Hvis de 5000 vennene dine på Facebook vet at målet ditt er å trene tre ganger i uka, så kommer de til å følge deg opp. De kommer til å heie på deg – og da har du ikke lyst til å skuffe dem, sier Hjelle.