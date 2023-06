«Entourage»-Adrian Grenier har blitt pappa

Skuespiller Adrian Grenier (47) hadde sin storhetstid på starten av 2000-tallet i rollen som den ettertraktede stjernen Vincent i «Entourage». Karakteren er løst basert på produsent Mark Wahlbergs erfaringer i Hollywood.

I 2015 kom filmversjonen, og siden har Grenier stadig vært aktiv i ulike produksjoner for TV.

Nå deler han og kona Jordan Grenier (29) en stor, og for mange, overraskende nyhet. I en felles uttalelse på Instagram forteller de nemlig å ha blitt foreldre for et par uker siden, men graviditeten har de holdt skjult frem til dette, melder flere amerikanske medier.

«Våre hjerter har utvidet seg», skriver paret og avslører at gutten har fått navnet Seiko Aurelius Grenier.



De informerer om at de ønsker å tilrettelegge sin hverdag for å bevare hans uskyld, magi og sørge for «en lett overgang fra åndeverdenen».

Grenier giftet seg med Jordan Roemmele i 2022, etter å ha datet i flere år.

Kort tid etter at de hadde annonsert babynyheten la Roemmele, som tilsynelatende har tatt etternavnet til ektemannen, ut et innlegg fra en fotoseanse tatt under graviditeten. Der hyller hun kroppen som holdt henne sterk gjennom de ulike fasene, og deler sin beundring for mødre.



«Til mødrene før meg og mødrene som skal komme. Jeg har stor respekt for deg! Du fortjener uendelig nærende støtte, jeg elsker deg!»