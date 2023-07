Endret kurs etter «The Voice»-seieren: – Ekstra skummelt

FØRSTE LÅT: Etter at Kira Elisabeth Dalan-Eriksen (19) vant «The Voice», har hun nå sluppet sin aller første låt. Foto: Jonas Been Henriksen

I slutten av mai vant 19 år gamle Kira Elisabeth Dalan-Eriksen «The Voice». Nå har hun sluppet sin første låt.

– Jeg lå våken til klokken to, natt til fredag og tenkte: «Herregud, jeg har en egen låt på Spotify», sier Dalan-Eriksen til TV 2.



I «The Voice» tok hun både mentorene og seerne med storm under blind-audition.



Det haglet med positive tilbakemeldinger fra mentorene.

– Jeg ble «mindblown» av timingen din. Du har en helt syk timing, sa Yosef Wolde-Mariam til en lettet 19-åring.



– Den låten er grisevanskelig å få helt riktig. Du nailet det, sa Ina Wroldsen, etter at Dalan-Eriksen hadde fremført Rihanna-låten «Love on the Brain».



Til slutt valgte hun Espen Lind som mentor – og han fulgte henne helt til seieren i sangkonkurransen.

– Jeg vil få folk til å føle noe



Det er ikke til å stikke under stol at de som deltar på «The Voice» går fra et heftig mediepress under sendingene til litt mindre oppmerksomhet når «eventyret» er over. For Dalan-Eriksen har dette vært en spesiell overgang.

– Jeg har vært «The Voice»-Kira i offentligheten helt siden februar. Nå kan det handle mer om meg som artist, sier hun og fortsetter:



– Det tar litt tid å finne ut av hvem jeg er 100 prosent. I all hovedsak er jeg som artist ute etter å appellere til folk, vise mer av meg og få folk til å føle noe – gjennom egen musikk, poengterer 19-åringen.

At det var musikk det skulle bli for Fredrikstad-jenta var ikke overraskende for noen. Hun har vokst opp med en mor og far som begge er musikere.



FAMILIEKONSERT: I sommer hadde Dalan-Eriksen konsert hjemme i Fredrikstad sammen med mamma, Renée Dalan (45) og far, Gard Eriksen (48) Foto: Christin Hansen Les mer ÅTTE ÅR: «The Voice» vinneren stod på scenen på et korpsseminar som 8-åring. Foto: Privat Les mer

– Da jeg var tre år, hadde mamma og pappa en hagefest med vennene sine, hvor de fleste av dem er musikere. De hadde satt opp en mikrofon. Jeg tok mikrofonen, gjemte meg bak et vindu og begynte å synge, sier hun.

– Husker du hva du sang?

– Nei, men det var sikkert noe Shakira, Rihanna eller Lady Gaga, forteller den unge og lovende artisten.



Dalan-Eriksen har alltid likt å lage show. Allerede fra barnehagen av sto hun på bordet og sang.

– I barnehagen sang jeg på engelsk foran alle sammen. Eller det var ikke engelsk, men jeg mente det var det, forteller hun.



Sommerflørt

Vinneren av «The Voice» får blant annet kontrakt med verdens største plateselskap, Universal Music. De har artister som Astrid S, Dagny og Ramón her i Norge. Dermed har Dalan-Eriksen nå blitt en del av den stjernepakka gjengen.

– Musikkbransjen er kjempestor. Jeg har personlig et veldig godt utgangspunkt, så jeg stresser ikke så mye over det, forteller Fredrikstad-jenta.



FORBILDE: Stig Brenner, også kjent som Unge Ferrari. Foto: Vegardphoto.com

Av de store norske artistene er det spesielt én kar hun virkelig ser opp til.

– Jeg ser veldig opp til Stig Brenner. Han har klart å omformulere «sounden» sin på en veldig spesiell måte, som gjør at musikken føles veldig ham, sier Dalan-Eriksen.

Debutlåten hennes «Sommermørke» handler om noe hun tror de aller fleste har opplevd.

– Det handler om en sommerflørt, og usikkerheten rundt det å ikke vite om det varer over sommeren eller ikke, sier hun.



Hun forteller at hun selv hadde en sommerflørt for noen år siden og beskriver det som en fin ting, men det lå en mørk usikkerhet der. Derfor fikk låten tittelen «Sommermørke».

Under «The Voice» synger deltakerne coverversjoner av andres låter. «Sommermørke» blir det derfor første gang publikum får høre egen musikk fra «The Voice»-vinneren.

– Det er ekstra gøy og ekstra skummelt på samme tid at folk skal få høre min «sound», sier hun og fortsetter:

– Under «The Voice» fant jeg ut hvor mye jeg elsker å synge på norsk, så det er derfor jeg gjør det nå. Så kommer det sikkert engelsk også i fremtiden.



SPENT: Nå venter artisten spent på mottakelsen av den nye låten. Foto: Jonas Been Henriksen

Nå gleder Dalan-Eriksen seg til fremtiden og er glad for at hun har verdens største plateselskap i ryggen.

– Da jeg signerte med plateselskapet, tenkte jeg sånn: «Shit, hva kommer til å skje nå», men alt har vært kjempegøy. Ting blir bare bedre og bedre, og jeg føler meg veldig ivaretatt, avslutter hun.