Endrer teksten i hitlåten «Stay With Me»

FREMFØRTE FOR PRESIDENTEN: Denne uken fremførte artisten Sam Smith på plenen til Det hvite hus i Washington D.C i anledning president Joe Bidens undertegnelse av en historisk lov som sikrer beskyttelse for homofilt ekteskap i USA. Foto: Andrew Harnik

Det amerikanske senatet vedtok i slutten av november en ny lov som vil sikre beskyttelse av likekjønnet ekteskap.

Tirsdag undertegnet president Joe Biden den nye loven som kalles «Respect for Marriage Act», og for å markere den historiske begivenheten stilte blant annet den britiske Sam Smith (30) opp med en ny vri på en av deres største hits, skiver Ekstrabladet.

Stående på scenen fremførte den britiske artisten sin megahit, «Stay With Me» med en liten vri.

I den triste kjærlighetssangen lyder originalteksten: «This ain't love it's clear to see», mens i den nye versjonen Smith sang i anledning av den historiske vedtekten er den opprinnelige teksten byttet ut med «This IS love it's clear to see».

I et innlegg på Smiths egen Instagram skriver artisten at de ble inspirert til å bytte teksten i sangen for å markere den historiske begivenheten.

Hyller Biden

For den britiske superstjernen er denne anledningen muligens litt ekstra spesiell. Smith identifiserer seg nemlig som ikke-binær og har tidligere snakket åpent om sitt forhold til kjønn og identitet, blant annet på Skavlan i 2020.

Videre i innlegget hyller artisten den amerikanske presidenten, og snakker ut om viktigheten av den nye ekteskapsbeskyttelsesloven.

– Min dypeste takk til president Biden og førstedame Jill Biden for å ha invitert meg hit for å fremføre i Det hvite hus. Det var en sann ære, skriver Smith og fortsetter:

– Det å se president Biden undertegne «respekt for ekteskap»-loven var et sann milepæl for friheten til å elske, og forhåpentligvis starten på det viktige arbeidet som ligger forut for at vi skal kunne fortsette å utvide beskyttelsen for mennesker i LHBTQ+, ikke-binære og transkjønnede fellesskap, og fortsette å bygge opp mot en verden der kjærlighet blir feiret uansett kjønn, rase, etnisitet og seksualitet, skriver Smith på Instagram.

Motsvar til omstridt abortlov

Lovens vedtekt gjør at den konservative amerikanske høyesteretten nå er forhindret fra å avskaffe retten til likekjønnet ekteskap, slik de gjorde tidligere i år med retten til abort.

Loven er en stor lettelse for hundretusener av amerikanere som har giftet seg med en av samme kjønn siden høyesterett legaliserte likekjønnet ekteskap i 2015.