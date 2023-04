Skuespiller Eili Harboe (28) sier til TV 2 at det gikk to dager fra audition til innspilling.

Norgesepisoden av «Succession» har gått sin seiersgang på strømmetjenesten HBO, og tidligere er det blitt avslørt at både norske Eili Harboe (28) og Christian Rubeck (43) hadde fått roller i serien.

GJEV ROLLE: Eili Harboe forteller til TV 2 at det var surrealistisk å få en rolle i den populære TV-serien. Foto: Erik Edland / TV 2

Episoden, som er den femte ut i den fjerde og siste sesongen, er spilt inn på naturskjønne Nesaksla, Trollstigen, på Atlanterhavsveien og Molde flyplass.



TV 2 har møtt Harboe, som har fått rollen som kommunikasjonsdirektør Ebba i det fiktive tech-selskapet GoJoGo – styrt av den kyniske gründeren Lukas Matsson (spilt av Alexander Skarsgård).

Eili forteller at det er med god grunn hun ikke har kunnet snakke om rollen sin – før nå.

– Det har jo vært offentlig en stund at jeg har en rolle i serien, men innholdet i serien er vanskelig å snakke om før episoden er blitt sluppet. Og det med god grunn, fordi at det er knyttet store forventinger til serien og spesielt siden det er siste sesong.

En støttende ektemann på hjemmebane

Hun er selv fan av serien, og etter en auditionrunde med en norsk caster fikk hun rollen, og hadde et par dager på seg før innspillingen startet.

– Det har vært en ut av kroppen-opplevelse å ha fått være en del av det. Jeg fikk rollen to dager før jeg skulle være på settet, og fikk ikke så god tid på meg til å prosessere det før jeg måtte innstille meg på opptak.



MÅTTE HIVE SEG RUNDT: To dager etter audition staret innspillingen. TV 2 møtte Eili Harboe dagen etter norgesepisoden ble tilgjengelig i Europa. Foto: Erik Edland / TV 2

På den tiden hadde Eili og regissør-ektemannen Stian Kristiansen (50) toåringen Une, og det er takket være ektemannen, familie og nære venner at kabalen gikk opp.

– Man må ha en fleksibel innstilling, og så har jeg en ektemann som også er i bransjen. Han er veldig støttende, og hans foreldre har også hjulpet til. Vi har hatt venner i omløp som barnevakt, og som har kastet seg rundt og vist støtte på den måten. Jeg er veldig heldig som har det, sier hun til TV 2.

– Var datteren din med på settet?

– Nei, fordi at det ble mange lange og intense dager. Vi facetimet litt, men jeg føler at det kan skape forvirring også. Det beste er det å komme hjem, etter at man har vært borte fra hverandre lenge, sier hun ærlig.

Dagene på innspilling på Vestlandet var lange og intense, og flere ganger tok Eili seg i å se seg selv utenfra. Skjelvenheten i kroppen slapp ikke taket før det hadde gått noen dager.

– Jeg gikk rundt med litt ærefrykt, mye fordi jeg ikke har jobbet på et internasjonalt prosjekt før. Jeg har veldig respekt for skuespillere som er på det nivået, og hvordan man skal forholde seg til det når det er så mange proffe mennesker involvert.

– Er det å dra den langt å si at du ble starstruck i situasjonen?

– Jeg vil absolutt si at jeg ble det, og ikke minst av hele serien. Stå på filmsettet til «Succession», liksom. Å være med på noe så stort og spennende kreativt.

I NORGE: Skuespillerne Alexander Skarsgård, Kieran Culkin og Jeremy Strong under innspillingen i Norge. Christian Rubeck kan skimtes til høyre i bildet. Foto: HBO

I serien har Eili mange scener med den svenske Hollywood-stjernen Alexander Skarsgård (46), nettopp fordi at karakteren hennes jobber høyt oppe i hans karakters tech-firma.

– Ebba er hans nærmeste rådgiver eller kommuniksjonssjef. Det ble avslørt i episoden at de har hatt en romantisk relasjon som ikke har gått så bra, eller som er uavklart. En relasjon som har eskalert litt, i alle fall for hans vedkommende.



– Hvordan var det å spille mot Alexander Skarsgård?



– Han er så dyktig. Både som skuespiller og som person. Han var veldig imøtekommende, raus og jordnær. Veldig proff.



TV 2-intervjuet finner sted dagen etter at norgesepisoden ble sluppet, og naturlig nok har Eili som jo også er fan, allerede sett den.

– Det var helt absurd å se episoden ferdig. Jeg likte veldig godt manuset, og synes alt som skjer i episoden er veldig spennende. Det er veldig gøy at de befinner seg på retreat i naturskjønne Norge, og ikke minst være flue på veggen når det hele eskalerer, sier hun og ler.



Blodfan av serien

Til TV 2 forteller den norske skuespilleren Christian Rubeck at han er blodfan av serien og manusforfatter Jesse Armstrong (52).



– Da jeg fikk høre at serien kom til Norge sa jeg til agenten min at jeg vil være med for enhver pris, om det så bare var for å hente kaffe til Cousin Greg.

Det var til slutt en audition hos den norske casteren Ellen Michelsen som ga Rubeck jobben.

I den såkalte norgesepisoden blir vi introdusert for karakteren Andreas, spilt av Rubeck, og vi får høre at han er en tidligere skihopper som nesten fikk bronsje under OL i Sotsji.

I GODT SELSKAP: Christian Rubeck (t.h.) med Alexander Skarsgård, Matthew Macfadyen, islandske Jóhannes Haukur Jóhannesson og svenske Kristofer Kamiyasu under en scene i Norge. Foto: HBO

– Synonymt med gullstandarden

Nå har han åpenbart forlatt hoppsporten til fordel for tech-bransjen, og har rollen som assisterende kommunikasjonsdirektør i GoJo.

– Hvor stas er det å ha fått rolle i «Succession», Christian, som jo er én av de største serie-snakkisene om dagen?

– Som så mange andre seere følte jeg at dette var «min» serie allerede under første sesong. Og blant venner og kollegaer har «Succession» blitt synonymt med gullstandarden av det man drømmer om å jobbe med. Så ja, det er stas!

NYTT FJES: Den norske skuespilleren Christian Rubeck spiller i den fjerde sesong av «Succession». Foto: Espen Solli / TV 2

Rubeck, som vi tidligere har sett i storproduksjoner som «Reprise» (2006), «Max Manus» (2008), «Amundsen» (2019) og «I onde dager» (2021), forteller til TV 2 at han syntes at det var en stor opplevelse å observere hvordan menneskene bak serien lager hva han beskriver som «et mesterverket av en serie».

– Ikke minst var det gøy å se hvilken aktiv rolle forfatterne har på sett. Og skuespillerne var usedvanlig inkluderende, generøse og selvfølgelig helt geniale.

Han erkjenner at det å være sosial med «Succession»-stjernene, som en fan, og samtidig være en del av ensemble-spillet var både stort og veldig lærerikt.

– For meg var det i tillegg ekstra gøy å se kjente, norske fjes bak kameraet, som jeg har jobbet med over mange år. Det ga en god følelse å se at det norske crewet kunne måle seg med de aller beste amerikanerne og britene i bransjen.

– Hva synes du om resultatet?

– Jeg har sett episoden, og den er strålende.