Én ubehagelig hendelse endret alt for Isah

Kaleb Isaac Ghebreiesus (23), bedre kjent som Isah, har på kort tid klatret seg opp i den norske musikkbransjen. Rapperen slo gjennom med singelen «Hallo» i 2019, da han også vant Årets gjennombrudd og Urban-kategorien på Spellemannprisen.

I år sjekket Isah inn på idylliske Kjerringøy, hvor vi snart vil se ham i TV 2-serien Hver gang vi møtes.

Men hjemkomsten ble ikke helt som det han hadde sett for seg.

– Anerkjennelsen er en drøm i seg selv

I programmet skal både folkekjære artister og unge lovende hedre hverandre gjennom musikken, og Isah ser positivt tilbake på deltakelsen.

– Man er sammen tolv dager i strekk og forteller om personlige ting, man ser sider man kanskje ikke forventer å se av de andre og sider som kanskje ikke nødvendigvis blir tatt opp i hverdagen. Jeg tar med følelsen av disse menneskene resten av livet, forteller han til God morgen Norge.

KJERRINGØY: Artist Isah er en av deltakerne i den 13. sesongen av TV 2-serien Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie/TV 2

Det vær særlig én av de andre artistene 23-åringen fikk ekstra god kontakt med, nemlig Bjørn Eidsvåg (68).

– Jeg kjente ham litt fra før, da vi har møttes på talkshow og hadde god kjemi. Han har gjort en stor forskjell i norsk musikk og er en av grunnene til at jeg var med i år, forteller han og fortsetter:

– Det å få et klapp på skulderen av han, altså, anerkjennelsen er en drøm i seg selv.

Men det var da Isah kom hjem, at dramatikken oppsto.

Etter innspillingen fikk artisten dødsangst og måtte ta en skikkelig time-out:

– Jeg kom rett fra ti konserter med Karpe til lange innspillingsdager preget av mye ærlighet og personlige greier. Etterpå ble jeg ganske tom følelsesmessig, og da jeg kom hjem var det vanskelig å samle seg.

– Jeg hadde aldri følt noe sånt i mitt liv

Han plasserer seg selv på treningssentret da den ubehagelige hendelsen plutselig fant sted.

– Hjertet mitt slo og jeg fikk øresus. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Da ringte jeg manageren min og sa: «Vet jeg ikke dør nå, men jeg føler jeg dør». Jeg hadde aldri følt noe sånt i mitt liv.

Selv beskriver han hendelsen som et resultat av mye jobbing, og tok derfor grep. En flybillett til Portugal ble redningen.

– Der var jeg helt alene og måtte utfordre meg selv når det gjelder å snakke med andre folk, samt å gjøre alt på egenhånd, sier han og fortsetter:

– Det var rart å gå der, men jeg kunne ikke bare sitte på hotellet da jeg hadde kommet til en så fin by som Lisboa. Så jeg endte opp med å gå til forskjellige plasser. Jeg kjøpte meg is der jeg ville kjøpe is og jeg spiste mat når jeg følte for å spise mat.

Med et mål om å utfordre seg selv, forklarer han at turen ga så mangt.

– Det var en reise som lærte meg ganske mye om meg selv da jeg fikk tid til å få ro i kroppen og i sjela. Jeg fikk muligheten til å tenke på hva jeg liker med meg selv og andre, hva jeg liker å gjøre, hva jeg ikke liker å gjøre, og hva jeg må si ja og nei til.

Isah forteller om et videre arbeid med følelsene sine etter turen.

LÆRTE MYE: Artist Isah (23) forteller til God morgen Norge at han lærte mye om seg selv ved å ta en time-out. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Jeg har lært å sette meg selv frem og ta avgjørelser på vegne av meg selv, fremfor å gjøre ting fordi folk synes at jeg burde gjøre det. Jeg har også lært meg å si nei til ting jeg ikke vil gjøre, for å si ja til ting jeg vil gjøre.

Nylig har han sluppet en låt sammen med artist Stig Brenner (32), også kjent som «Unge Ferrari» – hvor teksten er ærlig om vanskelige følelser.

– Det var en ubehagelig låt å starte med da jeg først skulle sette meg ned å skrive, men etter å ha sett reaksjonene på den har jeg skjønt at det går greit å være i disse situasjonene. Man må føle på de følelsene man føler. Så lenge man prøver og er ærlig med seg selv så går det helt fint, sier Isah, og konkluderer:

– Nå går det fint med meg. Jeg er klar for å komme hjem til jul, møte mamma og pappa, spise god mat og åpne gaver.