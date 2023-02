Én ting skiller seg ut i hjemmet til Chanett og Christina: – De betyr alt

På kun fem dager har Rydderevolusjonen fått i oppgave å rydde i hjemmet til Chanett Orre (29) og Christina Johansson (43).

Alle eiendelene deres brettes ut i kategorier i en stor hall. Deretter skal familien kvitte seg med halvparten av dette.

Samtidig er ekspertteamet til Desta Marie Beeder (35), bestående av Mads Clemmetsen (26) og Caroline Leithe (32), i huset og finner løsninger for et organisert og ryddig hjem.

Det er særlig én ting som skiller seg ut i kaoset til Orre og Johansson, nemlig de syv hundene og utstyret som følger med. Dette har en helt spesiell betydning for dem.

SAMBOERE: Chanett Orre og Christina Johansson har vært kjærester siden mai 2017. Foto: Cato Ingebrigtsen

– Barna våres

Orre og Johansson har vært samboere siden 2017 og møttes i verdenen de er svært glad i – nemlig hundeverdenen. Orre jobber som kursholder for utstillingshunder, mens Johansson er hundefrisør.

I en hundepark i Drammen ble de introdusert for hverandre og før de visste ordet av det, var de kjærester.

Nå bor de sammen i et hus med syv hunder. Før Rydderevolusjonen tok et tak i hjemmet til paret, var det nettopp hundeutstyret som dominerte i huset. De hadde blant annet 47 hundeskåler, 50 hundepledd og 81 premierosetter.

Det var ikke bare-bare å gi slipp, ettersom hunder er deres store lidenskap.

– Mammaen min har drevet med oppdrett, så jeg er oppvokst med det. Det er Christina òg, forklarer Orre.

– De betyr jo alt, det er jo barna våres, skyter Johansson inn.

Ifølge Orre er det både fordeler og ulemper ved å ha såpass mange hunder. Én av utfordringene er blant annet å dra på tur, kun de to.

– Det beste med å ha syv hunder er selskapet og alle personlighetene deres. De er jo forskjellige og noen av de er i slekt, så vi ser jo nedarving av personlighet og trekk i hundene. Det som er mest utfordrende er nettopp det å ha syv hunder. Det kan bli litt mye.

OPPSTOD SØT MUSIKK: Kort tid etter paret ble introdusert for hverandre, oppstod det søt musikk mellom dem. Foto: Cato Ingebrigtsen

Kaos og rutiner

Paret forteller at livet med syv hunder er preget av både kaos og rutiner. De trekker blant annet frem at det ligger tyggebein overalt. I haugen med alt av hundeutstyr i hallen, var det særlig én ting som gikk igjen:

– Det er veldig mange ting som har én eller flere pudler på seg, sier programleder Desta Marie Beeder i episoden.

– Puddel-ting, ja. Du blir litt sånn «crazy puddel-lady», svarer Orre.

MYE KLÆR: Paret hadde til sammen 300 tonn med klær, og det var blant annet sokkene som var vanskelig å bli kvitt. Foto: Cato Ingebrigtsen

Til tross for deres store hundelidenskap, måtte paret kvitte seg med en del ting.

– Vi hadde og har fremdeles en del hundeutstyr, og der var det en del av det som var ganske vanskelig å gi slipp på, nettopp fordi dette er vår hobby og livsstil, sier Orre.

– Nå er alt mye mer organisert og det kjennes fantastisk, kan Johansson fortelle.

149 sokkepar

Det var derimot ikke bare hundeutstyr som var krevende å gi slipp på. Det hadde i tillegg hopet seg opp på klesfronten, med blant annet 169 par sokker, 50 enslige sokker og til sammen 300 kilo med klær.

– Det var vanskelig å gi slipp på så mye klær. Jeg hadde 149 sokkepar, og nå har jeg 25. Det er ikke nok, innrømmer Orre, men legger deretter til:

– Men det er utrolig deilig å ha så god oversikt.

Se den store sokkesamlingen i videoen under.

Paret forteller at de har fått det bedre nå som de har fått ryddet opp i rotet.

– Vi har begge fått mye mer ro i sjelen, og det er sjeldent krangling om rydding, for tingene er ikke så mange som før og alt har sin plass, sier Johansson.

– Nå kommer jeg hjem og har energi til overs til å bidra med husarbeid. Det gjør at jeg har mindre dårlig samvittighet over at Christina alltid er den som rydder, for nå rydder jeg også, sier Orre.

