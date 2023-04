TIPS: Altmuligmannen Mads Clemmetsen deler sine beste tips for vårrengjøringen. Foto: Cato Ingebrigtsen

Sola har tittet frem i store deler av landet, noe som gjerne kickstarter vårrengjøringen. Da er det ofte flere som tar tak i ulike prosjekter – enten det er ute i hagen eller i hjemmet.

Tidligere har organiseringseksperten Caroline Leithe (33) og «Rydderevolusjonen»-programlederen Desta Marie Beeder (35) delt sine beste tips for å få det ryddig hjemme.

Nå deler altmuligmannen Mads Clemmetsen (28) tips når det kommer til prosjekter.

PUSSER OPP: Mads Clemmetsen er blant annet kjent for å dele innhold på Instagram der han pusser opp.

– Sett av tid

Clemmetsen står bak Instagramkontoen @madspusseropp med en følgerskare på 121 tusen. I tillegg er han blant annet med i ekspertteamet til «Rydderevolusjonen».

Som selverklært altmuligmann, er det særlig ett tips han trekker fram som sitt beste for å sette i gang med nye prosjekter, og faktisk fullføre dem.

– Her må man sette av tid: «En bestemt periode skal jeg gjøre det og det». Det kan være to timer, en dag eller to timer den andre dagen, forteller Clemmetsen til TV 2.

Én ting må han alltid gjøre

Når våren melder sin ankomst, er det ikke uvanlig å ha ulike tradisjoner eller gjøremål som man ikke har kunnet gjøre på vinteren.

Det særlig én ting 26-åringen pleier å gjøre når det bikker mot varmere tider.

– Når våren titter frem, leier jeg alltid en sopemaskin og får vekk all gammel grus fra vinteren, kan han fortelle.

Som altmuligmann har man også gjerne mye verktøy til disposisjon. Det er ikke alltid det er like enkelt å holde orden på dette. I blant annet den siste episoden av «Rydderevolusjonen», fikk familien Sederholm-Berntsen hjelp til å rydde opp i verkstedet:

Nå forteller Clemmetsen hva som er viktig for å opprettholde orden i dette.

– Jeg er nøye på å legge vekk det jeg ikke bruker, eventuelt selge eller gi bort. Kun ha fremme det du faktisk bruker, sier han.

