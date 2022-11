Én spesifikk detalj ved programlederen vekker reaksjoner

Fredag er det duket for finalen til seersuksessen Forræder, som har bydd på intriger, amper dramatikk og utallige spekuleringer.

Flere av deltakerne legger ikke skjul på at hele oppholdet har vært et tungt tankespill, og at de har måtte ty til overanalyseringer av hvert eneste element inne i villaen.

Til tross for at seerne allerede har hendene fulle med all dramatikken fra før, har de også lagt merke til én ting ved programleder Mads Hansen (38) – og nå har flere kjendiser slengt seg på.

Ser du hva alle reagerer på?

Ugjenkjennelig

De fleste kjenner kanskje igjen Hansen i standardantrekket – som er en hettegenser og dongeribukser.

STANDARD: Seere ser oftest Hansen i dongeribukser og genser. Her under TV 2s høstlansering tidligere i år. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Men gjennom sesongen av kjendis-spillet har seerne fått se en ny side av den tidligere fotballspilleren. Mens 38-åringen har ledet spillerne i rådsalen og gitt ut både spilleregler og oppdrag – har han nemlig stilt i et nytt og «hipt» antrekk for hver gang.

Det har vekket flere reaksjoner, ettersom flere har bitt seg merke i at han er ugjenkjennelig:

BAD BOY?: Her iført en skogsgrønn genser og stram skinnjakke. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– Jeg har sett en del reaksjoner, og det er bare gøy! I «sivilt» kan man betegne meg som en slags «grå mus» – hvert fall klesmessig. Jeg gjør ikke så mye ut av meg. Så det de har reagert på er at de ikke sett meg i slike klær før.

Det har lenge blitt spekulert om Hansen selv plukker ut et nytt antrekk hver dag, eller om han får beskjed om hva han skal gå i.

Nå svarer han på det alle lurer på.

– Det er en stylist, og jeg skal ikke legge skjul på det. Bestillingen fra produksjonen var at det skulle passe inn i den epoken, og at det skulle være litt «Cluedo»-stil. Det hadde ikke passet inn å stå der med hettegenser og jeans, forteller han og fortsetter:

KLAR FOR VINTER?: Her iført en høyhalset genser og en brun jakke i semsket skinn. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– De klærne ble valgt ut for å passe den tematikken. Da blir det litt annerledes klær enn det folk er vant til å se meg i.

Galgenhumor

Videre forklarer 38-åringen at det er to antrekk som blir plukket ut for han, og at det vanligvis er et dag- og kveldsantrekk. Men til tross for at programlederen har skapt seerstorm med de ville antrekkene sine, er det nemlig én ting folk reagerer på.

ÅRETS SNAKKIS?: Flere har reagert på Hansens hvite bukser.

– Det som folk har lagt merke til, og som jeg også har hatt en del galgenhumor på underveis – er disse hvite buksene. Det er ikke så rart med hvite bukser, men for meg er det uvant! Det ble en internspøk underveis under innspillingen.

De hvite buksene ble nemlig såpass absurde at en av deltakerne trodde det var et hint i spillet:

– Den første gangen jeg kom med hvite bukser så trodde én av forræderne at det faktisk var et hint til oppgaven! Det kan jo si litt om hvor paranoide de er.

Sagaen om de hvite buksene fortsetter og fortsetter, og det fosser nesten over i sosiale medier. Hansens nære venn og kollega i «Spårtsklubben», Erik Follestad (35), har også bitt seg merke i fenomenet.

Foto: Skjermdump fra Instagram/@tv2norge

I tillegg beskriver en av årets deltakere, radiovert Kim Johanne Dahl (33), buksene som en slags adventsgave:

Foto: Skjermdump fra Instagram/@tv2norge

Og før programlederen står i trappa med det ferskeste antrekket og skal levere nyheter til deltakerne, må de gjennom en prosess. Det er flere klesprøver, og alt godkjennes av Hansen selv.

HØSTKLAR?: Her iført en denimjakke og høyhalset genser i samme farge. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– Det er naturligvis noen antrekk som er mer «meg», men det er også vanskelig når bestillingen er den «forræder-stilen». Men det har blitt en slags snakkis. Om vi er så heldige og får en sesong til, er spørsmålet om jeg enten skal holde meg mer under radaren, eller dra på og omfavne det.

STOR FAN: Skal vi danse-dommer Morten Hegseth (36) er stor fan av skjerfene. Og de høyhalsede genserne. Foto: Skjermdump fra Instagram/@tv2norge

– Men det er nok en ganske tøff utfordring for stylisten å kle meg i klær som er «meg», samtidig som det skal passe inn i den villaen. Det er to motsetninger, så jeg synes vi har løst det kjempefint.

