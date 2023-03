Én person død og flere skadet etter GloRilla-konsert

BER FOR FANSEN: Rapperen GloRilla uttaler seg etter helgens konsert-tragedie. Her avbildet under Grammy-utdelingen i februar. Foto: Chris Pizzello /AP

Rapstjernen GloRilla, som fikk sitt gjennombrudd i fjor med den Grammy-nominerte låten «F.N.F (Lets Go)», holdt søndag konsert i Rochester i New York.

Da konserten var ferdig, rett etter klokken 23, begynte publikum å storme mot utgangen, etter å ha oppfattet å høre skuddveksling i lokalet.

Politiet melder at de ikke har funnet noe bevis på at skytevåpen ble brukt, eller at noen ble knivstukket på stedet, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere kritisk skadet

Da politiet kom seg inn i lokalet, fant de flere hardt skadde kvinner. Ifølge vitner på stedet ble folk tråkket ned.

Én kvinne på 33 år døde på sykehuset, mens to andre er kritisk skadet. Ytterligere syv personer mottok behandling for ikke-livstruende skader etter konserten, melder AP.

Konsertlokalet Main Street Armory. Foto: Lauren Petracca /AP

– Det som startet som en kveld med livemusikk og glede for artisten GloRilla, endte i tragedie med en person død og to som kjemper for livet, sa politisjef David M. Smith under en pressekonferanse.

Politiet etterforsker flere mulige årsaker til det dødelige kaoset, og trekker frem antall publikummere, skuddavfyring og bruk av pepperspray.

Ordføreren i Rochester lover en grundig undersøkelse av sikkerhetstiltakene for kvelden.

Ber for fansen

GloRilla, som egentlig heter Gloria Hallelujah Woods (23), uttalte seg om tragedien tidlig mandag morgen.

Artisten uttalte seg om tragedien tidlig mandag morgen. Foto: Skjermbilde fra Twitter

«Hørte akkurat nå hva som skjedde - hva faen», skrev rapperen, og la til at hun sender en bønn om at alle er ok.

Hendelsen finner sted over ett år etter Astroworld-tragedien, hvor ti personer mistet livet etter at det oppsto trengsel blant publikum.