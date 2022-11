Én kommentar gjorde at Hashar valgte å trekke seg

Til tross for at finaleuken er rett rundt hjørnet valgte Farmen-deltaker Hashar Aziz (34) å trekke seg. Nå åpner politibetjenten opp om hva som fikk begeret til å renne over.

Det er ikke lenge igjen av årets Farmen-sesong. Til tross for dette fortsetter dramaet inne på gården å ta seg opp – uke for uke.

Da Torpet 2 ankom Li gård skapte det sterke reaksjoner hos de gjenværende deltakerne. Da Torpet-vinnerne Hashar Aziz (34), Tore Haraldset (62) og Benjamin Lien (32) gikk ut av bilen, ble de daværende forpakterne som tok dem i mot raskt enige om at de skulle hjem – en etter en.

Det var spesielt Ivana Miric (28), Henrik Eijsink (26), Lasse Fredheim (26) og Andrea Rosli (24) som rynket på nesen da Hashar entret gården igjen – mindre enn ett døgn etter han forlot den.

I løpet av kort tid ble gamle krangler og uenigheter dratt opp. Dette resulterte i at politimannen valgte å trekke seg fra programmet.

Nå åpner 34-åringen opp til TV 2 om hva som gjorde at han tok den vanskelige avgjørelsen.

Se video av Hashars åpenhjertige bekjennelse i toppen av saken.

ÅPENHJERTIG: Da TV 2 besøkte Hashar hjemme i leiligheten hans i Oslo, delte 34-åringen åpenhjertig om hvorfor han trakk seg fra Farmen. Foto: Line Haus / TV 2

Falske smil og amper stemning

Hashar forteller han ikke var overrasket over velkomsten utfordrerne fikk da de ankom gården.

– Jeg ante noen falske smil og falsk glede. Jeg merket jo at stemningen var endret. En «snakkis» gjennom hele oppholdet var jo at utfordrere skulle rett ut igjen.

Farmen-seere har lenge vært vitne til en langvarig amper stemning mellom Hashar og enkelte av deltakerne på gården.

Derimot, etter 34-åringens tap i søndagens tvekamp og ankomst på Torpet, kunne observante seere se en endring i politimannens humør.

– Å komme til Torpet ga meg en skikkelig «boost». Jeg ble møtt med et åpent sinn, glede og mat, forteller 34-åringen og legger til at han raskt fikk et fint forhold til Torpet-utfordrerne Tore og Vilde.

Kun få timer etter Torpet-ankomsten, var det duket for finale. Hashar har tidligere uttalt til TV 2 at han vurderte å tape finalen med vilje.

– Jeg hadde ikke i mine villeste fantasier sett for meg at jeg skulle gå inn på Farmen-gården, kun et par timer etter at jeg hadde gått ut.

Samtalen som endret alt

Til TV 2 forteller politimannen at grunnlaget hans for å trekke seg fra reality-programmet er sammensatt. Men det var spesielt én samtale som gikk veldig inn på han. Den var med Torpet-utfordreren Tore.

– Tore møtte meg sånn som jeg kanskje beskriver meg selv: en glad og sprudlende kar som prater på inn- og utpust, og som har mye energi. Det er jo det motsatte av hva seerne kanskje har sett inne på gården, forteller han og legger til:

– I tillegg sa Tore at han så stor forskjell i meg, fra da jeg kom inn på Torpet til hvem jeg var inne på gården. Jeg var ikke like glad og like sprudlende. Det påvirket meg veldig at han sa det, forteller han åpenhjertig.

I tillegg til denne samtalen, kjente ikke Hashar seg selv igjen.

«Jeg kjenner ikke meg selv igjen»

– Valgene jeg tok der inne, handlingsmønsteret mitt, og ikke minst humøret, gjorde at jeg ikke kjente igjen personen jeg var der inne. Så det var nok det som avgjorde det valget.

– Samtalen med Tore gav meg en vekker om at «jeg ikke har godt av å være her». Jeg tror nok jeg har det bedre med å reise hjem.

Angrer på Farmen-deltakelsen

Da TV 2 spør 34-åringen om hvordan opplevelsen hans på Farmen har vært, beskriver han et opphold han ikke hadde sett for seg første dagen han satt foten sin på gården.

– Oppholdet ble jo ikke helt som jeg trodde. Det kan nok være fordi det var veldig mange ledertyper der, som tok rommet på en annen måte enn det jeg gjorde.

Hashar beskriver det han følte var «klikker» inne på gården, at gruppa allerede var satt og flere hadde fått god kontakt. I tillegg til dette kjente 34-åringen på en følelse av å bli forhåndsdømt, noe som gjorde det vanskelig for å ham å åpne seg.

– Jeg har nok helt klart ikke fått muligheten til å være den jeg er inne på gården. Jeg føler heller noen av dem hadde dannet et bilde av meg, fremfor å gi meg en sjanse til å vise hvem jeg er.

Se hva Lasse tenker om at Hashar trakk seg nederst i saken.

Hashar legger dog til at han hadde fine, individuelle vennskap med samtlige av deltakerne – også dem som var igjen da han trakk seg.

– Men de var kanskje ikke like gode som de hadde til hverandre.

Da TV 2 spør Hashar om han angrer på deltakelsen, nøler han litt før han svarer:

ANGRER: Hashar forteller at han angrer på deltakelsen på Farmen. Foto: Anton Soggiu

– Om jeg skal være helt ærlig, ut i fra fremstillingen og den opplevelsen jeg har hatt per dags dato – så er svaret ja. Det er fordi jeg ikke føler jeg har fått en god fremstilling av hvem er jeg i programmet. Jeg føler ikke seerne har blitt kjent med hvem jeg er ute i 2022. Så det syns jeg er jævlig kjipt.

Kunne gjort oppholdet bedre

TV-seerne får denne uken se hvordan Lasse er blant dem som bruker mest tid på å prøve å forstå Hashars situasjon i løpet av hans siste dager på gården. De to hadde mange, lange samtaler om Hashars følelser, dagen før sistnevnte trakk seg.

Da TV 2 besøkte Lasse hjemme i Haugesund deler han om opplevelsen med Hashar. 26-åringen skulle ønske han og politimannen kom bedre overens fra start. Det tror han kunne gjort begges opphold bedre.

IKKE NOE ONDT BLOD: Til tross for flere uenigheter inne på gården, sier Lasse det ikke er noe ondt blod mellom de to deltakerne.. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Hashar forlot Farmen på dårligere vilkår i uke åtte, enn da han trakk seg i uke ni. For Hashar var det nok et stort nederlag å trekke seg fra Farmen, men det er nok det sterkeste valget han har tatt, i mine øyne, forteller 26-åringen før han fortsetter:

– Jeg vet at Hashar er en konkurransemann, som gjerne skulle vunnet Farmen. Når han gjør et så drastisk valg som å trekke seg fra Farmen, så nære finaleuka, sier det noe om opplevelsen han har hatt. Det viser en sterk side av Hashar, som jeg respekterer. Veldig.

Hør mer om Lasses opplevelse i situasjonen i videovinduet under.

Farmen ser du tirsdager og onsdager klokken 21.40, og søndager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.