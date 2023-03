Én detalj skaper svensk «Eurovision»-bråk – Norge kan derimot juble

DRAMATISK EFFEKT: En viktig del av sceneshowet til Loreen er at hun skal kjempe mot et tak som faller ned mot henne. I «Eurovision Song Contest» må hun muligens fjerne hele dette elementet. Foto: L.A. Robin/Aftonbladet

– Siste nytt er at Sverige må gjøre helt om på nummeret sitt siden de ikke får bruke «takskjermen» sin på scenen i Liverpool, sier lederen av den norske «Melodi Grand Prix»-klubben, Morten Thomassen til TV 2.

Svenske Lorine Zineb Nora Talhaoui, bedre kjent under artistnavnet Loreen, vant Melodifestivalen tidligere i mars. Anmeldere skrøt av sceneshowet hennes og den dramatiske måten hun ble «skvist» sammen av en skjerm som kan fra taket.

SJEF: Leder i MGP-klubben, Morten Thomassen, fotografert i Torino under fjorårets «Eurovision Song CContest». Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Sceneshowet ble beskrevet som en av de viktigste årsakene til at hun og låten «Tattoo» ble en monsterhit. Nesten hele dansenummeret dreier seg rundt henne og takskjermen som sender vakre lysstråler ned på henne.

Derfor er det en aldri så liten skandale dersom dette showet må endres – noe svenske medier melder at hun nå må.

1,8 tonn blir for tungt

De to siste ukene har utenlandske «Eurovision»-medier og «Eurovision»-bloggere rapportert ivrig om Loreens sceneproblemer, uten at arrangørene har kommentert problemstillingen.

Verdens største uavhengige Eurovision-blogg, Wiwibloggs, sier årsaken til at takskjermen må byttes ut rett og slett handler om at den er for tung. Mer presist – 1,8 tonn.

EKSPERT: Thorbjörn Ek har dekket sangkonkurransen i en årrekke for Aftonbladet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Aftonbladet og deres Eurovision-ekspert Thorbjörn Ek skriver at tiden begynner å renne ut for den svenske delegasjonen og SVT (Sveriges svar på NRK), og at de så raskt som mulig må få et nytt show på plass.

– Nå er det klart at SVT i flere måneder har visst hvilke begrensninger «Eurovision»-scenen innebærer – og at Loreen blir tvunget til å endre på sitt spektakulære sceneshow, skriver Ek.

– Ingen plan B

Martin Phillip Fjellanger i Eurovison Norway reagerer sterkt på SVTs sceneshow-strategi.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende om det stemmer at SVT ikke hadde noen plan B, og at de først begynte å se på saken etter at Loreen vant, sier Fjellanger, og fortsetter:

– Showet og scenografien er en stor del av pakken som Loreen serverer oss, og jeg syns personlig at scenografien løfter låten veldig, så det ville være synd om hun ikke får vise frem den samme pakken i Liverpool.

NÅR UT TIL TUSENVIS: Martin Phillip Fjellanger jobber for Eurovision Norway, som blant annet har den største, norske «Eurovision»-fansiden på Facebook. I skrivende stund har Eurovison Norway over 25.000 følgere. Foto: Privat

Like konkurransevilkår

Fjellanger forteller at artister og deres respektive delegasjon får maks 50 sekunder på å rigge om til sitt sceneshow. Dette er for å sikre at at alle har like konkurransevilkår og at konkurransen blir rettferdig.

– Under «Melodifestivalen» jobbet 15 teknikere med å få på plass skjermer og røykmaskiner til nummeret til Loreen, og det tok langt mer enn 50 sekund å sette alt opp. I Liverpool så vil det henge så mange lys og lamper i taket fra før av, at de ikke har plass eller kapasitet til å henge opp en 1,8 tonn tung skjerm i tillegg, sier Fjellanger.

Fjellanger poengterer dog at SVT har en lang og imponerende «Eurovision»-CV, og at de stort sett alltid klarer å levere gode sceneshow. Han tror også at låten til Loreen er så sterk at den trolig vil gjøre det bra i konkurransen uansett.

GODE VINNERSJANSER: Alessandra Mele har gjort det godt på internasjonale bettinglister. Mange tror hun kan få en god plassering i Liverpool. Foto: Rodrigo Freitas

Den enes død, den annens brød

MGP-president Thomassen sier dette er kjipt for Sverige, men bra for Norge.

– Jeg tror det minsker hennes vinnersjanser. De skal slite med å få et like spektakulært show uten takskjermen. Og Norges sjanser øker, sier Thomassen.

Det var Alessandra Mele som vant «Melodi Grand Prix» og dermed skal representere Norge i Liverpool i mai. Internasjonale eksperter tror hun bør klare en topp fem-plassering.