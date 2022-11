En deltaker dropper Farmens finalefest: – Jeg må jobbe og spare penger

«Hele» Norge lot seg både glede og irritere av den eksentriske bussjåføren og TikTok-stjernen, Robert «Rob» Michael Scott (55), da han deltok på Farmen i fjor.

I år var seerfavoritten tilbake på Torpet sammen med presten Thor Haavik (27) og Bjørn Egil Mogenstad (44).

Scott var den eneste av deltakerne som klarte å komme seg tilbake på Farmen-gården, men måtte forlate den like etter da han ble slått ut i Torpet-finalen av deltakeren Lasse Fredheim (26).

I helgen er det duket for finalefest i Oslo, hvor deltakerne sammen med norsk presse skal kåre den nye vinneren. Scott vil ikke være å se på finalefesten.

– Jeg må jobbe og spare penger, sier han til TV 2.

DELTAKER IKKE: TikTok-Rob blir ikke å se på Farmens finalefest. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Fantastisk gøy

Amerikaneren fra Boston har satt sitt særpreg på TV slik han også gjør på TikTok, og synes det har vært en utrolig flott reise og være reality-deltager.

– For meg personlig har det vært fantastisk gøy, og min erfaring fra fjorårets sesong der jeg var med i åtte uker bidro til det. Jeg følte kanskje at jeg hadde det enda mer gøy på Torpet. Da jeg traff Bjørn (Mogenstad, journ.anm.) ble det heftig, og vi hadde så mange morsomme kvelder. Jeg følte nesten at jeg var på ferie, forteller Rob til TV 2 om årets Torpet-deltagelse.

GODE VENNER: Robert Michael Scott (til venstre) sammen med Thor Haavik, Dagny Vartdal og Bjørn Mogenstad på Torpet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Torpet bedre enn Farmen

Den eksentriske bussjåføren bruker ikke mange minuttene på å bli kjent med folk, og det ble stor trivsel for ham i år også under sin tilstedeværelse på Torpet. Men han kom seg ikke inn på gården igjen i år og måtte pakke sekken for godt.

– Jeg koste meg på Torpet, og jeg vil ikke såre følelsene til noen – men jeg koste meg mer på Torpet i år enn på Farmen i fjor, sa Scott tidligere i høst da han røk ut.

Dropper finalefesten

Rob har fått mange venner i løpet av sine to sesonger på Farmen og Torpet. På søndag er det finalefest i Oslo og Rob skulle ønske han kunne feste med alle sine venner, men må prioritere jobb denne gangen.

– Jeg må jobbe søndag og mandag. Dessuten har jeg vært mye på farten i det siste, og så reiser jeg til USA for å hilse på familien noen dager senere. Så det er penger det går i. Jeg må jobbe og spare, forteller Rob.

600 Selfies

TikTok-stjernen opplever enda flere fans nå etter Farmen og Torpet-deltagelse to år på rad, samt forrige sesong av programmet Sofa. Det er ikke bare hans følgere på TikTok som setter pris på bussjåføren fra Boston og Bergen lenger.

– Alle ungdommene kjenner meg fra før. Da jeg dro på VG-lista-konsert i sommer måtte jeg ta 600 selfies. Men når jeg nå får 60-70-åringer inn på bussen sier de alle det samme til meg;

– Når jeg så deg på Farmen, så likte jeg deg ikke i de første ukene, men du vokste på meg, forteller Rob og ler muntert.