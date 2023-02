Én avgjørelse i finalen skaper reaksjoner: – Urettferdig

Avgjørelsen som ble tatt under finalen kan ha påvirket vinner-resultatet.

Søndag var det duket for finalen av Farmen kjendis. Etter seks uker på Steinsjøen gård skulle den gjeve vinnertittelen deles ut.

Etter en intens finaleuke med konkurranser etter konkurranser, ble det til slutt Sofie Karlstad (25) og Trond Moi (53) som kjempet om førsteplassen.

I forkant av selve finalen ble tinget avholdt, der de utslåtte deltakerne skulle avgi sin stemme til én av finalistene. Den med flest stemmer, kunne få en stor fordel, nemlig en finalekniv.

Gjennomføringen av valget falt derimot ikke i god jord hos spesielt én deltaker.

Var kvalifisert

Under tinget fikk nemlig Karlstad fem av stemmene til deltakerne. Moi fikk tre stemmer fra de som var til stede, og to stemmer fra de som ikke kunne være der på finaledagen.

I løpet av programmet har det nemlig vært fire deltakere som har trukket seg: Lina Adampour (37), Malin Nesvoll (33), Marit Adeleide Andreassen (56) og Espen PA Lervaag (45). De to sistnevnte trakk seg mens de var Torpet kjendis-deltakere.

– Det er flere som har trukket seg i løpet av perioden, og de som har trukket seg har dessverre ikke mulighet til å avgi stemme her på finalen, sier programleder Tiril Sjåstad Christiansen under søndagens episode.

– Men så har vi to stykker som er kvalifisert til å stemme, men som dessverre ikke kunne komme her i dag. Marit og Espen har avgitt sin stemme til meg tidligere i dag, la hun til.

Ettersom Lervaag og Andreassen var Torpet kjendis-deltakere da de trakk seg, fikk de lov til å avgi sin stemme. De kunne derimot ikke være til stede under tinget.

Også Farmen kjendis-deltaker Erik Sæter (26) reagerer på forskjellsbehandlingen.

– Det var dumt

Dersom det kun hadde vært deltakere som var til stede som kunne avgi stemme, hadde Karlstad fått finalekniven. Lervaag og Andreassen stemte nemlig på Moi.

Etter å ha telt med de to stemmene som ble avgitt på forhånd, ble det uavgjort mellom Karlstad og Moi – og ingen kniv ble delt ut. Dette mener Sæter burde vært annerledes.

– Jeg synes det var dumt. Jeg har aldri sett på Farmen, så jeg vet ikke om det er vanlig prosedyre, men det virket litt rart at noen skulle få stemme fra Syden, forteller han til TV 2.

Under tinget var Andreassen bortreist og Lervaag på en reise.

– Jeg var på ferietur da. Stemmen min hadde nok vært den samme om jeg var til stede eller ikke, forteller Lervaag.

Uenighet om stemmene

Under Farmens finalefest på Månefisken forteller Karlstad at hun synes de som ikke dukket opp på finaletinget, heller ikke burde fått gitt en stemme.

– Det er også for rettferdighetens skyld, ettersom de ikke fikk høre noen tale fra oss. Vi fikk ikke sagt begrunnelsen vår til de som satt hjemme; de stemte jo bare ut fra at det var to navn i finalen, sier hun.

Karlstad synes det var litt urettferdig, og lurer på om resultatet kunne blitt annerledes.

– Men jeg skal ikke sitte og være bitter for det. Jeg tenker at der har TV 2 gjort en vurdering, og det får jeg respektere, legger hun til.

En annen Farmen kjendis-deltaker, Jan Tore Kjær, mener derimot at det er fint at Lervaag og Andreassen fikk stemme.

– Jeg synes det var helt greit. Alle som har deltatt, og mener noe om personene som var der inne, burde få avgi en stemme. Uavhengig om man har trukket seg eller reist hjem før tiden, sier Kjær.

– Ingen regel uten unntak

Under finaletinget skal alle deltakere, bortsett fra de som har trukket seg fra Farmen kjendis, være til stede. Under den første uken trakk Adampour seg, mens Nesvoll gjorde det samme i uke fire grunnet helseproblemer. De fikk derfor ikke muligheten til å avgi stemme.

– Regelen er at alle deltakere som har måttet forlate «Farmen kjendis» på vanlig vis gjennom å ha tapt tvekamper, skal stille på finalen. Når det er sagt, så er det heller ikke her noen regel uten unntak. Det vil alltid kunne oppstå situasjoner som gjør at man må finne andre løsninger, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

– I forbindelse med finalen av Farmen kjendis, mener vi det var helt rettferdig at både Espen og Marit fikk stemme selv om de ikke var til stede, siden de begge hadde vært fullverdige Farmen kjendis-deltakere som røk ut etter tvekamp-tap.

