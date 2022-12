Thomas Felberg synes det er moro at han har en personlighet som gjør at Henrik Elvestad har lyst å sette den på spissen i TV 2-serien Idrettsforeldre.

Idrettsforeldre er inne i sin andre sesong, og i humorserien møter vi Henrik Elvestad (49) i ulike fiktive roller fra hele landet.

I TV 2-serien tar han for seg de stereotypiske idrettsforeldrene og deres engasjement overfor barna.

Trønderrocker

Elvestad spiller seks ulike mammaer og pappaer til barn og ungdommer som driver med forskjellige idretter. Med ulik tilnærming og målsetning er de villige til å strekke seg langt for at de skal oppnå sine og barnas mål.

En av karakterene er trønderrockeren Bjørn Tore Mørtveit, som har ramlet ufrivillig inn i langrennssporten. Hans utseende er inspirert av en god venn av Elvestad.

TRØNDERROCK: Led Zeppelin-T-skjorte og langt hår er viktige rekvisitter. Foto: TV 2

– Utseendemessig er Thomas Felberg en inspirasjon. Sminkøren som er med å forme disse karakterene kom over en parykk, løsbart og noen briller, og da liknet jeg på Felberg, forteller Elvestad til TV 2.

– Bare å drite meg ut

Thomas Felberg (50) sier til TV 2 at han aldri har hatt noe å gjøre med Trøndelag, men synes det er moro at Elvestad har latt seg inspirere.

– Det er alltid en ære å bli parodiert, og det er alltid en ære å ha en personlighet som gjør at folk har lyst å sette den på spissen – og lage en fantasifigur ut av det, sier Felberg til TV 2.

Den tidligere rockemusikeren har vært dommer i NRK-programmet Stjernekamp, samt tatt med seerne på en musikalsk reise i Tidsbonanza. I 2021 var han deltaker i det populære reality-programmet Farmen kjendis på TV 2.

– Jeg har driti meg så mye ut før, at det er ingenting jeg kan drite meg ut på mer. Så det er bare å fortsette, sier.

Trønderhjelp

Elvestad har brukt mye tid på research for å mestre dialektene. For å overbevise trønderrock-figurens dialekt til det fulle, måtte han få hjelp av en kollega med å finslipe den.

– På flere av disse dialektene har jeg måtte alliere meg med folk som faktisk kan de skikkelig. På karakteren til trønderrockeren var det en kollega som er erketrønder som var inne og justerte hele manuset. Så måtte jeg pugge det. Jeg fikk tommel opp at det hørtes trøndersk ut, men vet ikke hva trønderrockerne selv tenker, ler Elvestad.

LANGRENNSPAPPA: Trønderrocker Bjørn Tore Mørtveit, er pappa til et av norges største skitalenter. Foto: TV 2

– Hvordan har du jobbet med de andre dialektene?

– Det handler om å sitte å høre på en podcast med Pia Tjelta i to timer, eller Kåre Ingebrigtsen. Man må få inn detaljene og det må man få inn i blodet. Jeg har brukt enormt mye tid på å dialektvaske manusene – at det er på papiret. Men så er det også til god hjelp at folka rundt meg under opptakene faktisk kan dialektene, sier han.

Likner karakterene

Av alle karakterene Henrik Elvestad portretterer i TV-serien er det noen som likner mer på ham selv enn andre. Når TV 2 spør han om hvem som ligger nærmest, har Elvestad et klart svar på det.

LIKHETER: Chris Bøhmer som portretteres av Henrik Elvestad her (til høyre), er alpinpappa og far til Carl Arthur som kjører for klubben Heming i TV-serien. Foto: TV 2

– Når det gjelder aggresjonsnivået er det kanskje Chris Bøhmer som ligger meg nærmest, dessverre må jeg si. Jeg blir glad i alle karakterene som jeg gjør. De har sine styrker og svakheter som jeg i hvert fall liker. Totningen synes barna mine er morsom, og at jeg kan se så hyggelig ut overrasket dem, avslutter Elvestad.

