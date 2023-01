Emma Steinbakken hylles i Hver gang vi møtes – trill terningen på låtene

Lørdag er det Hver gang vi møtes' yngste deltaker – Emma Steinbakken (19) – som setter seg på enden av bordet og lar seg hedre av de langt eldre artistene på Kjerringøy.

Til tross for sin unge alder har jessheimjenta med de krøllete lokkene rukket å gjøre kometkarriere og å bli en av Norges heteste artister på få år.

Tilbake i 2017 ble Steinbakken oppdaget da hun hadde tittelrollen i musikalen Annie i Ullensaker kulturhus. Året etter kom gjennombruddet med singelen «Not Gonna Cry», som senere har høstet mer enn 22 millioner avspillinger på Spotify.

TOLKES: Popartist Emma Steinbakken er hedersgjest i Hver gang vi møtes' fjerde program. Foto: Erik Edland / TV 2

Stjerneskuddet ble snart på «alles» lepper, og ble nominert som Årets nykommer under P3 Gull i 2019. På denne tiden EP-debuterte hun med «Emma Steinbakken», og hadde også sin første, store opptreden på By:larm.

Utlandet ville også ha en bit av henne, og artisten fikk platekontrakt i Tyskland og USA.

I 2020 kom «Stay With Me», kjent fra Netflix-serien Hjem til jul, og dessuten hitlåten «WOW», som hun gjorde sammen med Matoma.

Suksessen ble ytterligere forsterket da Steinbakken herjet topplistene med «Jeg glemmer deg aldri» fra NRK-suksessen Rådebank året etter. Kort tid senere ble sangeren nominert til Spellemannsprisen for Årets låt.

Popkometen hadde også avslutningssporet «Not You» på Alan Walkers album «World of Walker».

Emma imponerer med «Floden»-tolkning – slik reagerer Bjørn

Utover dette har 19-åringen varmet opp for store navn som Zara Larsson og Imagine Dragons, turnert i Europa, avsluttet Idrettsgallaen på NRK og opptrådt på Gullfisken. I fjor utkom også «Hopelessly Hopeless» og «Can’t Fight This Feeling», som havnet rett på topplistene, samt «This One's on Me».

Den fremadstormende popstjernen har 800.000 avlyttinger hver måned på Spotify, og spås en eventyrlig karriere.

Senest under Hver gang vi møtes' sesongpremiere, gikk hun rett til topps på hitlisten med sin «Floden»-tolkning, som i skrivende stund har blitt strømmet seks millioner ganger på Spotify.

I likhet med de foregående programmene, tolker artistkollegaene Bjørn Eidsvåg (68), Isah (23), Freddy Kalas (32), Ingebjørg Bratland (32), Karoline Krüger (52) og Kristian Kristensen (30) hedersgjestens mest kjente låter i lørdagens episode.

