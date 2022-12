Emma Steinbakken (19) topper Spotify med Bjørn Eidsvåg-klassiker

Det er straks tid for en ny runde av folkekjære Hver gang vi møtes med sang og musikk rundt middagsbordet på Kjerringøy i Nordland.

I første program er det ringreven Bjørn Eidsvåg (68) som skal hedres av artistkollegaene Freddy Kalas (32), Emma Steinbakken (19), Isah (23), Karoline Krüger (52), Ingebjørg Bratland (32) og Kristian Kristensen (30).

FØRSTEPLASS: Emma Steinbakkens versjon av «Floden» har sust inn på førsteplassen på den norske Spotify Topp 50-listen. Foto: Vegard Breie / TV 2

I forkant av premieren ble det nylig sluppet en liten smakebit på hva TV-seerne kan vente seg i den kommende sesongen – nemlig Steinbakkens tolkning av en av Eidsvågs mest populære låter, «Floden».

Se Steinbakkens kruttsterke tolkning av «Floden» i videoen øverst i saken.

Og det er tydelig at 19-åringens versjon har falt i smak hos publikum. I skrivende stund troner låten øverst på den norske Spotify Topp 50-listen med 446.000 avlyttinger.

I et Instagram-innlegg takker Steinbakken for den positive responsen, og legger ved et bilde av seg selv og artistveteranen.

«Hehe TUSEN TAKK. Utrolig stas å få covre the mvp @bjeidsvag med den beste @carlviktor. Stolt og takknemlig!», lyder det under innlegget.

Til TV 2 uttaler Eidsvåg seg følgende om førsteplassen:

– Emma har brakt Floden til topps på Spotify! Det er veldig stas! Ungdommen pusser opp eldre låter til nye høyder. Jeg er stolt og glad!

Se premieren av Hver gang vi møtes søndag 1. januar klokken 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.