Eminem overrasket publikum på scenen

I år hedres hele syv artister med en plass i Rock and Roll Hall of Fame. Under årets innlemmelsesseremoni overrasket Eminem på scenen.

Rock and Roll Hall of Fame:

OVERRASKET: Raplegenden Eminem hadde med flere overraskelser til publikum da han ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Foto: Theo Wargo / AFP / NTB

Hvert år innlemmes innflytelsesrike og berømte bidragsytere i «Rock and Roll Hall of Fame», et museum og æresgalleri i Cleveland i USA.

I år er det Dolly Parton, Eminem, Duran Duran, Pat Benatar & Neil Giraldo, Lionel Richie, Eurythmics og Carly Simon som hylles med en plass i galleriet.

Det skjedde under en storslått seremoni i Los Angeles lørdag kveld amerikansk tid, som var den 37. i rekken.

ROCKESTJERNE: Dolly Parton kom med et stikk til seg selv etter å ha misforstått konseptet med Rock and Roll Hall of Fame. Foto: Valerie Macon / AFP / NTB

– Nå er jeg rockestjerne

Under seremonien hadde artisten P!nk æren av å introdusere Dolly Parton, skriver Billboard.

Hun holdt en rørende tale der hun kalte kvelden «en av de mest magiske nettene jeg har vært vitne til i musikkhistorien.»

Partons vei til lørdagens seremoni har imidlertid ikke gått knirkefritt for seg. Countrysangeren valgte nemlig å trekke nominasjonen sin i mars.

Parton følte nemlig hun ikke fortjente å være med i konkurransen siden hun aldri har laget et rockealbum.

Tre dager senere svarte organisasjonen at det var for sent for artisten å trekke seg, siden stemmesedlene allerede hadde blitt sendt ut.

– Jeg har alltid trodd at the Rock and Roll Hall of Fame var for folk i rockebransjen. Nylig har jeg funnet ut at det ikke nødvendigvis er det, sa hun, ifølge musikkmagasinet Rolling Stone.

Da hun mottok sin hyllest lørdag, kom hun med et stikk til misforståelsen.

– Nå er jeg en rockestjerne, sa hun.

Eminem overrasket publikum

Helt siden Eminem slo gjennom på slutten av 90-tallet, har amerikaneren etablert seg som en av de største rapperne gjennom tidene.

INNLEMMET: Eminem taler etter å ha blitt innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Foto: Mario Anzuoni / Reuters / NTB

Eminem har hanket inn utallige priser og slått flere verdensrekorder. Lørdag ble dermed nok en bragd for raplegenden.

Det var ikke kjent hva han ville gjøre for å feire innlemmelsen, men da raplegenden entret scenen, sørget han for flere overraskelser, skriver Billboard.

Etter å ha blitt introdusert av sin mangeårige venn og samarbeidspartner Dr. Dre, fulgte han opp med å fremføre flere av sine største hits.

«My Name Is», «Forever» og «Not Afraid» var blant låtene. I tillegg hadde han med seg uventede gjester fra Steven Tyler til Ed Sheeran.

OVERRASKET: Ed Sheeran dukket opp på scenen sammen med Eminem under seremonien. Foto: Valerie Macon / AFP / NTB

Etter fremførelsen påpekte Eminem at det ikke er meningen at han skulle være der.

– En, jeg er en rapper. To, jeg døde nesten av en overdose. Og tre, jeg måtte virkelig kjempe meg opp og frem. Jeg er en «drop out» fra videregående med en hiphop-utdanning.

Historisk seremoni

Dolly Parton, Eminem og de fem andre artistene er ikke alene om å bli innlemmet i æresgalleriet i år.

I tillegg får også Jimmy Jamm og Judas Priest & Terry Lewis også plass under kategorien «musikalsk fortreffelighet», mens Harry Belafonte og Elizabeth Cotten Early innlemmes i kategorien «Tidlig innflytelse», og Allen Grubman, Jimmy Iovine og Sylvia Robinson Ahmet i kategorien «Ahmet Ertegun».

For å bli nominert til Rock and Roll Hall of Fame må artisten eller bandet ha gitt ut sin første kommersielle innspilling minst 25 år før nominasjonen.

Årets seremoni er også historisk. Det er nemlig første gang seks kvinner blir innlemmet i æresgalleriet.