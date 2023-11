Emilie Mehl utelukker ikke «Skal vi danse»-deltakelse

«Halve» Norge satt trolig på kanten av stolen da semifinalen i «Skal vi danse» rullet over skjermen lørdag kveld. Tierne haglet og dommerne måpte av begeistring over det høye nivået på parketten.

Til slutt ble det avgjort at Ulrikke Brandstorp (28) måtte nøye seg med en tredjeplass i konkurransen, mens Aslak Maurstad (31) og Alexandra Joner (33) slo kloa i de gullkantede finalebillettene.

Du kan se én av Alexandra Joners semifinaledanser i videoen øverst i saken.

– Rått

Én av de som befant seg i salen under den store semifinalen, var justisminister Emilie Mehl (30).

TV 2 møtte toppolitikeren i pausen, etter å ha kost seg med å iaktta semifinalistens elleville danseopptredener.

– Det er helt rått. Det er sterke prestasjoner, og veldig, veldig god stemning, sier hun.

IMPONERT: Justisminister Emilie Mehl lot seg begeistre av semifinalistenes danser i semifinalen av «Skal vi danse» lørdag. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Den ellers så travle justisministeren deler videre at hun har rukket å få med seg flere av sesongens sendinger.

– Jeg har fulgt med når det har vært tid til det, og jeg synes alle deltakerne har vært veldig, veldig flinke.

Mehl synes særlig at én deltaker stakk seg ut lørdag.

– Jeg har ingen favoritt, men jeg syntes at det var rått å se Alexandra, og bare den styrken som kom gjennom til oss i salen. Musikken er så mektig. Jeg holder kanskje en knapp på henne, sier hun.

– Er du fan av «Skal vi danse»?

– Ja, jeg vil si at jeg er en «Skal vi danse»-fan. Det er ikke slik at jeg sitter slavisk foran TV-en hver helg, men jeg synes at det er et veldig fint program. Det setter jo folk litt ut av komfortsonen. Man må jo prestere på et område som ikke er så kjent fra før, og det har jeg erfaring med selv også.

Aslak med rørende hyllest til kjæresten

– Hvem vet?

På spørsmål om 30-åringen kunne ha tenkt seg å delta i det populære TV 2-programmet selv, svarer hun følgende:

– Det er et rått program, så jeg hadde helt sikkert kost meg. Men akkurat nå er jeg justisminister, og det er mitt store fokus. Det er ikke mulig å være med i «Skal vi danse» samtidig, så det må bli en annen gang.

– Kanskje på sikt?

– Hvem vet? I don't know, sier hun lattermildt.

Enn så lenge nøyer Sp-statsråden seg med å være litt danseløve på fest.

– Det blir lite dansing på fritiden. Kanskje på fest en gang iblant, men da gjør jeg det helst når det ikke er kameraer til stede.

Se finalen av «Skal vi danse» lørdag klokken 20.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.