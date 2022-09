Emil og Silas Massa Vasstrand avslører babyplaner

Funkyfam er tilbake med en ny sesong på TV 2, hvor familiens storesøster Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) leverer både smil og tårer.

Denne sesongen blir familien større, da seerne får bli med inn i fødestua når lille Indigo blir født. Det blir også masse tårer da Trudes hund Alaska må vandre hen til hundehimmelen.

Ikke nok med det, kameraene er også til stede for å fange den nervøse stemningen da familien øker med ytterligere to medlemmer.

NYFORELSKET: Emil Massa Vasstrand har med kjæresten Sanne Margrethe Solberg-Jünge i denne sesongen av Funkyfam. Foto: TV 2

Det skjer da både Silas og Emil skal introdusere sine nye kjærester for den eksentriske familien.

Nå avslører lillebror Silas at neste familieforøkelse antageligvis kommer innen kort tid.

– Innen et år er begge damene gravide, sier han.

Tvillingene er imidlertid uenige om hvem som blir den beste faren. Se diskusjonen i videoen øverst i saken.



Knuste hjerter

At det har vært mye interesse rundt Funkyfam-guttas kjærlighetsliv er det ingen tvil om.

Tidligere i år var det mange hjerter som knuste da det ble klart at både Silas og Emil var opptatt.

PÅ RØD LØPER: Silas Massa Vasstrand med kjæresten Ilia Stenersen på rød løper. Foto: TV 2

At kjærestene siden har klart å kapre familiens hjerter er det liten tvil om, senest da familien var på tur til Kypros.

– Ingen grunn til bekymring. Jentene skled rett inn, skrev Trude Massa Vasstrand på sin Instagram.

Mener Love Island må til

Noah har derimot aldri hatt kjæreste, og nå virker det som at brødrene har en plan for nettopp det.

De har nemlig tenkt at han kan melde seg på reality-serien Love Island, fordi de mener Noah ligner på en deltager fra programmet i Australia, modellen Aaron Waters.

– Han er prikk lik, sier Silas overbevisende.

SKILT VED FØDSELEN? Noah Vasstrand til venstre, og hans australske «tvilling» fra Love Island, Aaron Waters. Foto: TV 2/Love Island Australia

Til tross for at hans australske tvilling nådde langt i konkurransen, avblåser Noah at datingprogrammet er noe for ham.

– Jeg er ikke typen til å være med på Love Island. Jeg har jo aldri hatt kjæreste, hva er det jeg skal gjøre på Love Island, spør Noah før han avbryter seg selv:

– Det er jo det som er hele konseptet, ja! Nei, men jeg er fortsatt ikke typen, forsikrer han.

Funkyfam og Love Island Australia kan du se på TV 2 Play.