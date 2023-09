Emil Meek bekrefter kjæreste: – Ble plutselig veldig spennende

MMA-stjernen fant kjærligheten på et treningssenter.

Den siste tiden har det florert romanserykter rundt tidligere TV-profil og MMA-stjerne Emil Meek (35), etter at han publiserte en video av han og en kvinne på Instagram i august. Kvinnen som er tagget, er svenske Charlotta Hedlund (30).

Den gang ønsket ikke Meek å kommentere romanseryktene.

Nå bekrefter idrettsutøveren til God kveld Norge at han har funnet kjærligheten.

– Ja, hun er kjæresten min, svarer han i en melding.

Det skjer etter at han denne uken delte nok et innlegg av de to, med teksten: «Du og jeg».

35-åringen avslører hvordan han og Charlotta møttes:

– Hun jobber som Performance Coach på et av stedene jeg trener, så ble det plutselig veldig spennende, sier han.

Enkelte drar kanskje kjensel på Hedlund, som i 2013 deltok i realityprogrammet «Paradise Hotel».

I dag jobber hun som personlig trener.

– Jeg er veldig forelsket og lykkelig. Han har virkelig tatt meg med storm, kommenter Hedlund i en melding til God kveld Norge.