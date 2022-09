Emil Iversen sjokkert over reality-deltakelse: – Mest spesielle jeg har opplevd

Fredag 9. september er det premiere på TV 2s nye storsatsning, Forræder. 20 kjendiser har blitt håndplukket til å delta i et psykologisk spill, ledet av spillmester Mads Hansen (38).

Kjendisene blir delt inn i to forskjellige grupper – lojale og forrædere. Forræderne må skjule sin rolle, og lyve for de andre, i håp om å dra seieren i land.

PSYKOLOGISK SPILL: Et knippe av Forræder-deltakerne på den røde løperen under TV 2s høstlansering i Bergen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Innspillingen foregikk i vinter. Tross en kort innspillingstid, stupte kjendisene inn i spillet med hud og hår.

– Det var veldig intenst der og da. Man visste ikke hva som skulle skje, forteller skuespiller og danser, Cengiz Al (24), når TV 2 møter deltakerne etter de har sett første episode på Vika Kino i Oslo.

– Helt jævlig

Al takker sjelden ja til å delta i reality. Dette konseptet trigget ham derimot så mye, at han ikke klarte å motstå fristelsen. Tross en intens reise, angrer han ikke på at han takket ja.

– En ting er at man har fått møte mange fine mennesker, det tar jeg alltid med meg. Men man har også lært litt å kjenne på rare følelser. Det har vært mer spennende enn kjipt, men det har vært veldig kjipt også. Der og da var det helt jævlig, egentlig. Det var tungt, men totalpakka var veldig bra, understreker han.

MYE FØLELSER: Cengiz Al har lært å kjenne på ulike følelser i løpet av Forræder-deltakelsen. Foto: Ole-Martin Sandness

Radiovert Kim Johanne Dahl (33) og komiker Sandra Spjelkavik (32) beskriver Forræder-oppholdet som en fantastisk opplevelse – i ettertid.

– Det var helt forbaska intenst. Slitsomt, utmattende, utrolig spennende og veldig gøy. Jeg har følt på absolutt alle typer følelser jeg kan kjenne på der inne. Det var brutalt, og jeg håper det vises på skjermen, forteller Spjelkavik.

– Jeg tenker at hvis folk spør om det var gøy å være med, så tenker jeg at: «Nei, det var ikke noe gøy å være med på». For det var det ikke. Men det var kjempegøy etterpå, for nå har vi blitt en god gjeng, sier Dahl.

IKKE GØY: Kim Johanne Dahl beskriver innspillingen av Forræder som lite gøy, men i ettertid har holdningen snudd. Foto: Ole-Martin Sandness

– Ganske sykt av meg å si

Youtuber Sander «Randulle» Dale (24) ser tilbake på Forræder-opplevelsen med stor iver. Hadde han fått muligheten, hadde han gledelig gjort det igjen, selv om det er en innrømmelse han synes er litt vill.

– Herregud, jeg savner det. Det er ganske sykt av meg å si, men jeg gjør faktisk det. Det er noe med å få hjernen sin kokt. Jeg synes det er hyggelig, jeg, sier han og ler.

GJORT DET IGJEN: Selv om deltakelsen var intens, er ikke Sander Dale i tvil på at han hadde gjort det igjen. Foto: Ole-Martin Sandness

– Det er noe med at menneskers personlighet blir totalt skrudd om med en gang de får en rolle tildelt. Jeg synes det er megafascinerende. Hvis jeg ikke hadde vært surrehue på nettet, ville jeg sikkert tatt pyskologiutdanning. Det her var midt i blinken for min del. Jeg hadde 100 prosent gjort det igjen, forteller Dale.

Spesiell opplevelse

Langrennsløper Emil Iversen (31) har tidligere deltatt i blant annet Mesternes mester på NRK. Forræder var noe helt annet enn hva han hadde forestilt seg.

– Dette var noe av det mest spesielle jeg har opplevd i hele mitt, utbryter han.

31-åringen var ikke forberedt på hvor hardt han skulle gå inn i den berømte reality-bobla.

– Så intenst, så sykt. Så brutalt mentalt at jeg ble tatt litt på senga av hvor mye det gikk inn på meg. Det kan jeg ærlig innrømme.

Etter å ha sett den aller første episoden av Forræder, gleder han seg til fortsettelsen.

– Jeg tror det blir veldig bra underholdning. Det er jo på bekostning av oss, men jeg tror det blir bra TV.

LOVER GODT: Tross et intenst opphold, tror Emil Iversen det nye TV 2-programmet blir bra underholdning. Foto: Ole-Martin Sandness

– Kunne aldri tatt så feil

Da TV 2 møtte langrennsløperen kort tid før innspillingen startet, fortalte han at han ønsket å bruke deltakelsen som en måte å koble av etter en litt trå sesong.

– Følte du at du fikk brukt deltakelsen til å koble av?

– Nei. Jeg kunne jo aldri ha tatt så feil. Vinteren var tung, men de dagene der, de var mye verre. Jeg var som en slakt da jeg kom hjem. Jeg fikk i hvert fall skisesongen godt på avstSand. Jeg tenkte ikke så mye på den da vi holdt på å filme. Det ble avkobling, men etter Forræder trengte jeg avkobling fra avkoblinga, sier han og humrer.

Forræder har premiere på TV 2 og TV 2 Play fredag 9. september.