Emil Iversen om Even Northug: – En liten psykopat

Når den tredje sesongen av «Forræder» går i gang på TV 2 den 8. september, går langrennsløper Even Northug i sporene til sin kollega og kompis Emil Iversen, som var med i den første sesongen av realityprogrammet i fjor høst.

Selv om Iversen var skråsikker på hvem som var forrædere, feilet han – og ble kastet ut av villaen i Sandefjord.

– Det var jeg som var den dårligste i «Forræder». Men så kom Tarjei Svalastog i sesong to. Han var jo enda et par hakk dårligere enn meg. Så jeg får håpe at Even ikke blir enda verre.

– Hvordan tror du Even kommer til å klare seg i spillet?

– Jeg tror det blir stygt, dessverre. Men jeg skal i alle fall se alt, og gleder meg, sier Iversen og smiler.

MED I FJOR: Emil Iversen og Anne B. Ragde ble gode venner under innspillingen av den første «Forræder»-innspillingen i fjor. Foto: Ole-Martin Sandness / TV 2

– Spør ikke Emil om tips

Da TV 2 møtte Even Northug like før han entret «Forræder»-spillet i vår, hadde han en klar tanke om egen taktikk:

– Gjør jeg det motsatte av Emil Iversen i fjor, så blir det bra. Fordi han bommet på absolutt alt.

Den kommende «Forræder»-deltakeren ba ikke kompisen om råd før han reiste til TV-innspillingen i Sandefjord.

– Jeg spør ikke Emil om tips, for han var så dårlig. Men han gjorde en god figur. Han er en fin fyr, han Emil, legger han til.

Iversen smiler når han får høre om Northugs taktikk i «Forræder»:

– Det er fint å lære av mine feil. Det tror jeg er smart, slår han fast.

– Tror du Even kan komme langt?

– Ja. Han er nå en liten psykopat, vet du, så det er godt mulig han kommer langt.

– Mer psykopat enn deg?

– Ja, veldig, sier han med glimt i øyet.

KLAR FOR SPILL: Even Northug møter TV 2 kun få timer før «Forræder»-spillet går i gang i Sandefjord. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Godt sovehjerte

Iversen fortalte i fjor til TV 2 at «Forræder» var en enorm påkjenning mentalt, noe som førte til at han mistet nattesøvnen.

Før årets TV-innspilling fryktet ikke Northug det samme.

– Emil fikk jo ikke sove etter hvert, og slet skikkelig med søvnen. Men jeg håper at med mitt gode sovehjerte, så skal jeg klare det, sier han selvsikkert.

– Det er en konkurranse og et spill, så det er jeg er vant med. Jeg konkurrerer til daglig og «shaker hands» med dem jeg er forbanna på i løypa så jeg håper jeg ta med den samme kulturen her. Jeg er god på å håndtere stress, så jeg føler at jeg kan ha en fin ro på ting selv om det er veldig mye press når det står på. Jeg føler at jeg klarer å håndtere det fint.

Kjent storebror

At Even er lillebroren til den atskillig mer kjente Petter Northug, mener Iversen at kan være en klar fordel i «Forræder».

– At han har Northug til etternavn, er en styrke. Det er ikke helt normalt. Ellers er Even kynisk. En luring. Og så har han et veldig sterkt konkurranseinstinkt hvis han først bestemmer seg.

KJENTE BRØDRE: Even med sin kjente storebror Petter Northug. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Lillebror Northug tror derimot at etternavnet ikke vil være til hjelp under det intense, psykologiske spillet.

– Det kan jo kanskje være at ulempen er at jeg er broren til Petter Northug. Jeg vet ikke hva det fører med seg, men kanskje folk skuer litt mer på meg da, eller om de drar oss under samme kam? De forventer kanskje at jeg er lik en som han. De kjenner jo til han mye bedre enn meg, sier Even Northug.



Sesong tre av «Forræder» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play 8. september.