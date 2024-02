Emil Gukilds bæsje-erkjennelse skaper sinne: – Ekkelt og upassende

Emil Gukild (32) fikk en minneverdig debut i det italienske skiløpet Marcialonga 28. januar.

For 20 kilometer før målstreken måtte han på do, men ville ikke bryte i frykt for å ikke oppnå idealtid.

Det resulterte i at løpet ble fullført med avføring i trikoten.

Etter at han delte historien offentlig har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Sinne i innboks



I God kveld Norges kommentarfelt på Facebook har folk reagert på at saken i det hele tatt blir omtalt. Flere mener dette er ydmykende for Gukild og skriver: «stakkars mann».

– Måtte du gå noen runder før du gikk ut med historien?



– Jeg snakket med kona, ja, så det var klarert på hjemmebane, svarer Gukild.

Gukild satset alt i rennet som er 70 km langt. Foto: Marcialonga og privat

– Har det kostet noe?



– Nei, altså, vi har jo en podkast som heter «Skiklubben» hvor vi deler alt om trening og skirenn. Jeg hadde snakket mye i forkant om dette rennet, så det hadde vært for dumt å ikke dele dette her.



– Har du fått noen reaksjoner i innboksen?



– Ja, noen har vært sinte, forteller Gukild, og utdyper:



– De mener det er ekkelt og upassende, men jobben min er å lede podkasten akkurat nå.



Ikke uvanlig

NRK-profilen tror også at dette er et «overraskende vanlig fenomen» i idrettsverdenen.

Da han gikk i mål i Italia, møtte han nemlig på tidligere proffroer Olaf Tufte.

– Det første han sa var: «Dette er idretten». Han hadde sittet i flere robåter hvor det samme hadde skjedd med andre folk, gjenforteller Gukild.

Til God kveld Norge kommenterer Tufte at dette ikke er uvanlig.

32-åringen har også fått støtte fra Dag Otto Lauritzen, som flere ganger har fortalt om bæsje-hendelsen under VM i 1986:

Dette bør du unngå

Sykkelekspert Mads Kaggestad har overvært to uhell under ritt.

– Hvor noen driter på seg og fortsetter. Det er noe som aldri blir glemt i feltet, sier Kaggestad.



Men det var verre forhold før, da toalettfasiliteter ikke var like tilgjengelige.

– Dag Otto sin historie er jo helt sinnssyk.



(Sjekk ut historien i videoen over.)

Tidligere proffsyklist og TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad. Han hadde alltid med seg Imodium for å stoppe magereaksjoner og holde på ernæring under ritt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg har veldig sympati for de som har uhell og kjemper seg i mål – det kan faktisk skje alle. Men det er ikke uten grunn at så å si alle i den moderne sykkelsporten har en campingbil eller buss med toalett tilgjengelig.

Ulike fagpersoner i Olympiatoppen opplyser at det ikke føres noe statistikk på bæsje-tilfeller, men at de har kjennskap til problemstillingen, som forekommer fra tid til annen.



Kaggestad poengterer at episodene han erfarte var under juniorsykling.

Han tror mosjonister er i større fare for uhell, da de ikke har like mye erfaring eller et proft apparat rundt seg.

Hans beste tips til dem som skal gjennom harde påkjenninger, er å holde seg til det kjente.

– Ikke spis noe du ikke har spist før og ikke vet hvordan kroppen vil reagere på, sier Kaggestad, og utdyper:



– Skal man først drikke sportsdrikke så gå for en tynn en, og prøv å holde deg til vann.



Han advarer mot overspising for å sikre energi.

– Er ikke kroppen vant med det, i tillegg til at du kanskje er på reise med nye rutiner og kanskje ikke rekker å gå på do – så kan kroppen reagere negativt på summen av endringene.

Etter Italia-rennet konkluderte Gukild med at han må gjøre grep.

– Neste år blir det egen drikke underveis og andre energi-gels, avslutter NRK-programlederen.