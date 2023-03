Else Kåss Furuseth snakker ut etter vrakingen: – Ikke noe hemmelighet

Tirsdag kom nyheten om at programmet som mange nordmenn har kost seg med hver lørdag, «Kåss til kvelds», skal legges ned. Det meldte NRK selv.

Dette skjedde som følge av både nedskalering og budsjettkutt, som redaksjonssjef Vivi Stenberg tidligere uttalte til TV 2:

– Det er en av konsekvensene av statsbudsjettet som bidro til at NRK må gjøre noen harde prioriteringer og kutte innhold. Da er dessverre heller ikke underholdningstilbudet spart.

Flere kjendiser har reagert på vrakingen, men da programlederen gjestet God morgen Norge torsdag morgen, takket hun for all støtten som har haglet inn de siste dagene:

– Først er dette veldig koselig, og veldig hyggelig med tilbakemeldinger. Jeg syns det har vært et kjempeprivilegium å komme hjem til folk, og jeg jobber alltid med folk som er smartere enn meg selv, forteller hun lattermildt til programleder Espen Fiveland.

Kjendisene reagerer

PROGRAMLEDERE: Else Kåss Furuseth og Markus Neby var programledere for «Kåss til kvelds». Her avbildet på Gullruten i 2022. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Programmet ble ledet av Kåss Furuseth og Markus Neby, og gikk i syv sesonger på NRK.

Selv skulle hun gjerne ønske at de fikk fortsette, men at dette er en liten sak hvis man sammenligner det med alt som pågår i verden:

– Dette er meg som leser de koselige meldingene deres. Og ja, det finnes mye mer alvorlige ting i verden enn at «Kåss til kvelds» legges ned, men har et behov for å si takk. Takk, skriver hun i et innlegg som ble lagt ut onsdag ettermiddag.

Én av de som reagerer sterkt på nedleggelsen av programmet, er hennes nære venn og kollega, Sigrid Bonde Tusvik. Kort tid etter at det blir kunngjort, uttalte hun følgende i en tekstmelding til God kveld Norge:

TRIST OG UNØDVENDIG: Sigrid Bonde Tusvik er en av mange som reagerer på nedleggelsen. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

– «Kåss til kvelds» er det nærmeste vi har klart å komme engelsk talkshowkunst. Trist og unødvendig at det blir borte fra skjermen, skriver hun og fortsetter:

– Av alt som bør fjernes fra NRK så er det spesielt at de som ser ut som de jobber hardt for å lage underholdning blir tatt av, mens de som syns livet blir en milliard ganger morsommere om man bare gir faen og lager dårlig innhold får fortsette.

– Et prosjekt med masse ja-folk

Programlederen legger dog ikke skjul på at hun skulle ønske at «Kåss til kvelds» gjerne skulle bli værende på skjermen litt lenger.

– Det er ikke noe hemmelighet at jeg gjerne skulle få fortsette, for det er et prosjekt med masse ja-folk. Jeg håper at jeg har klart å minne folk på mitt kjernebudskap, som er at du ikke er alene, og at vi er sammen med deg i sofaen, forteller hun og fortsetter:

– Og at det er lov til å kødde litt mer. Det at «Kåss til kvelds» blir lagt ned er en liten ting i forhold til det som skjer i verden, men det å være sammen er det aller beste i livet. Jeg har ikke mann eller bikkje hjemme, så jeg må omstrukturere litt, ler hun.

Lørdag 4. mars sender programmet sin siste episode.

– Det blir G-Ø-Y! Det er bare å glede seg.