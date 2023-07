Else Kåss Furuseth misbrukt i falsk slankereklame: – Ikke nødvendigvis imot hjelpemidler

Nok en kjendis er blitt misbrukt i falsk slankereklame, og denne gangen er det den populære TV-profilen Else Kåss Furuseth (42).

Hun har nylig vært å se i NRK-programmet «Helsekost Furuseth», der hun sammen med andre deltakere tar grep for å endre livsstil og gå ned i vekt.

I programmet kommer det også frem at 42-åringen begynner på det mye omdiskuterte slankemedikamentet Wegovy.

Men i den falske slankereklamen hevdes det at hun har gått ned i vekt som følge av bruk av «slankegummibears». Dette tar hun sterk avstand fra – også overfor TV 2.

– Jeg får mange meldinger om at jeg dukker opp i ulike «slankegummibears»-reklamer, og spørsmål fra folk som vil tipse eller kjøpe, men reklamen er falsk, forteller hun til TV 2.

FALSKE REKLAMER: Komiker Else Kåss Furuseth er blant kjendiskvinnene som er blitt misbrukt i falske slankereklamer. Foto: Skjermdump / Instagram / @kaasolini

– Ikke imot hjelpemidler

Det viktigste for Furuseth er å opplyse om at reklamene er falske, noe hun har gjort i flere innlegg på Instagram.

– Dette for at folk ikke blir lurt av noe som i hvert fall ikke jeg har noe kunnskap om. Jeg er ikke nødvendigvis imot hjelpemidler, men det eneste ekte med disse juksereklamene – det er svetteringene i den rosa kjolen fra 2012 – og dobbelthaken!, sier komikeren lurt.

– Fronter ikke magiske slankepiller

Tidligere i sommer ble også TV-kjendis Live Nelvik (40) utsatt for lignende falsk slankereklame, og det samme ble også TV 2-profil Linn Wiik (33) og NRK-profil Ingrid Gjessing Linhave (45).

– Jeg synes det er utrolig kjipt å bli brukt til å prøve å svindle uskyldige mennesker på denne måten, sa Wiik til God kveld Norge i mai, og la til:



– Jeg vil ikke at noen skal tro at jeg fronter noe slags magiske slankepiller, som i virkeligheten bare er juks og fanteri. Det er nok av ting på sosiale medier som gir folk dårlig selvbilde og fokuserer på kropp og utseende, og det siste jeg vil er å bidra til det.



INNGRIPENDE: TV 2-profil Linn Wiik er blant kjendisdamene som er blitt misbrukt i falske slankereklamer på sosiale medier. Foto: Faksimile

Sebastian Takle, som er leder for DNBs Financial Cyber Crime Center, har tidligere uttalt til TV 2 om hvorfor akkurat kjendiser misbrukes i slike falske reklamekampanjer.

– Vi har tillit til en del av de personene vi leser om i avisen og ser på TV, og når de kommer med tips og råd er det mange som lytter. Dette er nok grunnen til at de er misbrukt her.

Underdirektør i Forbrukertilsynets tilsynsavdeling, Mats Bjønnes, har tidligere oppfordret forbrukerne til å være bevisste rundt det han beskriver som «villedende markedsføring».

Bjønnes har tipset om hva man burde være ekstra oppmerksom på når man handler på nett, for å unngå svindel eller svindelforsøk.

– Undersøk hvem som står bak nettbutikken. Sjekk alltid om du finner selskapsnavn, e-postadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer. Dersom nettsiden mangler kontaktinformasjon, eller det for eksempel bare er et kontaktskjema tilgjengelig, er det et tegn på at firmaet er useriøst, har Bjønnes forklart til TV 2.



EKSPERTENE: Sebastian Takle, leder for DNBs Financial Cyber Crime Center, og Mats Bjønnes, underdirektør i Forbrukertilsynets tilsynsavdeling kommer med ekspertise og råd overfor TV 2. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB og Dag Jenssen

TV-profil Else Kåss Furuseth vet hvor hardt arbeid som ligger bak det å ønske helseendring, og å gå ned i vekt, og er overbevist om at slike falske reklamer har motsatt effekt på både kropp og sinn.

– Som vi alle vet er kropp, og ikke minst ønsket vektreduksjon, komplisert nok som det er, og reklamesvindel som dette gjør det nok ikke lettere. Jeg ønsker alle en god sommer, og et avslappet forhold til egen kropp – akkurat som den er!