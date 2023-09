Else Kåss Furuseth bryter tausheten om omstridt stunt:

UNNSKYLD: Else Kåss Furuseth beklager og reflekterer over fortiden i nytt prosjekt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg kunne ikke skrive denne boka uten å ha med det aller verste jeg har gjort i livet.



Slik beskriver Else Kåss Furuseth (43) hendelsen på TV 2s høstlansering i 2013, hvor hun var aktuell med talkshowet «Else».

Programlederen møtte opp på scenen iført en sort parykk og ansiktssminke, mens hun spøkte med å ville bli Norges svar på talkshowstjerna Oprah Winfrey.

I en video fra hendelsen, uttaler komikeren:

– Å si at jeg skal bli Norges nye Oprah, det er vulgært. Derfor ville jeg hinte om det på en subtil og ikke minst smakfull måte.

Stuntet skapte latter i salen.

Idioti, uvitenhet og ignoranse

Artist og byråkrat Hannah Wozene Kvam reagerte på hendelsen i et debattinnlegg hos Aftenposten i 2013.



Der rettet hun kritikk til komikeren og TV 2 for å ikke ha lest seg opp på den rasistiske historien til teatersminken «blackface».

«Jeg forventer ikke at du og din redaksjon skal vite alt om det svarte ansiktets bruk gjennom historien. Jeg forventer heller ikke at du skal ta på deg skylda for dette udugelige opplegget rundt lanseringen av eget humorprogram. Men en smule sunn fornuft kan vel forventes?», skrev Kvam i Aftenposten-innlegget.



SA IFRA: Poet, artist, skribent og byråkrat Hannah Wozene Kvam. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

TV 2 svarte ikke på kritikken i 2013, og ønsker ikke å kommentere saken nå.

Else Kåss Furuseth bryter nå tausheten om lanseringsstuntet i sin nye bok, «Jeg burde kanskje sagt nei».

At hun stilte i «blackface» sier hun var en «cocktail av idioti, uvitenhet og ignoranse», som såret mange.

– Reaksjonene var sterke, og Hannah Wozene Kvam skrev en klok kronikk der hun sa det som burde bli sagt.



Videre beklager hun til kronikkforfatteren:

– Hun prøvde å komme meg i møte og skape en dialog, men ble stående alene i dritten fordi jeg var feig og skamfull.



God kveld Norge har vært i kontakt med Kvam, som har takket nei til å kommentere.

Har lært mye

Kåss Furuseth forteller at de nå har hatt en samtale om den ti år gamle hendelsen, som hun da «rømte» fra.

Hun deler samtidig utdrag fra praten, som er en del av boken.

– Selv om jeg fortsatt er veldig lei meg for at jeg ikke turte det den gangen, er jeg så glad for at Hannah orket å ta praten med meg nå. Av møtet vårt lærte jeg mye, skriver Kåss Furuseth i innlegget, og utdyper:

– Jeg lærte at det å snakke sammen alltid gjør ting mindre farlig, og at man må øve seg på å gjøre som Hannah sa til meg: Stå i det. Lytt til klokere mennesker enn deg selv. Si unnskyld. Og for guds skyld: Ikke hold kjeft.

Avslutningsvis advarer TV-profilen om at gamle bilder av hendelsen kan komme fram i lyset igjen.

– Jeg håper selvsagt at vi slipper, for bildet er grusomt.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Else Kåss Furuseth, foreløpig uten hell.