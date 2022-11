Ellen Pompeo slutter i «Grey's Anatomy»

Ellen Pompeo har brukt store deler av sin karriere som hovedrolleinnhaver i den populære sykehusserien, men nå er det slutt.

Torsdag kveld melder skuespilleren at serien må gå videre og at hun «definitivt» vil komme tilbake på besøk:

– Jeg er evig takknemlig og ydmyk av kjærligheten og støtten dere har vist meg, skriver Pompeo, og legger til at det ikke hadde vært mulig å få til 19 sesonger uten fansen over hele verden.

Det er likevel ikke uventet for den ivrigste fansen at det nærmet seg en exit for Pompeo. Allerede i 2018 uttalte hun at serien snart ville få slutt.