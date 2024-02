Elisabeth Asserson Ingebrigtsen røper kjønnet

På lørdag delte Elisabeth Asserson (23) og Jakob Ingebrigtsen (23) at de skal bli foreldre for første gang.

– Det begynner å bli vanskelig å holde dette hemmelig, og vi vil jo gjerne dele denne fine nyheten med alle vi er glad i. Derfor er det en lettelse å nå endelig kunne si at vi venter barn, skrev de i et innlegg på Instagram.

På rød løper fra Vixen Awards bekrefter Asserson kjønnet på den lille.

– Det blir en liten jente. Det blir veldig koselig.



– Jeg ble veldig glad, men jeg hadde egentlig forberedt meg på at det var en gutt. Jakob har til og med kjøpt inn litt «gutteting» . Pluss at jeg drømte at det var en gutt. Da tenkte jeg «jaja, da blir det en gutt da». Men jeg skal ikke lyve at jeg har veldig lyst på en liten jente. Jeg gleder meg veldig til det.

Det har lenge blitt spekulert i om friidrettsstjernen og samboeren venter en jente.

Asserson har blant annet postet et bilde av et par rosa, små sko og skrevet at hun ikke kan vente med å møte «mini-me».

Paret har fått flere spørsmål rundt babyens kjønn. Ifølge Asserson var det aldri hemmelig at de venter en jente.

– Det delte vi egentlig da vi annonserte det, men tror ikke folk forsto helt når det ikke sto svart på hvitt. Hvis man ser på kommentarer, ting jeg har delt og egentlig alt jeg har lagt ut (mini-me), så trodde jeg det var ganske åpenbart, skriver hun som et svar på et spørsmål fra en følger.

Ingebrigtsen og Asserson har vært kjærester siden 2016, og i fjor høst giftet de seg i Bragenes kirke i Drammen.