Elin Tvedt blir gjenforent med TV 2 i ny jobb: – Jeg er en potet

Det er neppe en hemmelighet at den tidligere TV 2-værmelderen og programlederen Elin Tvedt (48) har mange baller i lufta samtidig – men nå skal hun prøve seg på enda noe nytt.

Nå har hun startet i ny jobb hos SpeakLab, som spesialiserer seg innenfor kommunikasjon av alle typer, fysiske og digitale kurs – og programledelse innenfor ulike konferanser og sendinger.

Nå åpner 48-åringen opp om hvordan det er å en fot innenfor alt samtidig.

Hektisk

– Jeg skal begynne å jobbe 50 prosent, og har fast stilling i SpeakLab. Her er vi innom det meste av kommunikasjonsjobbing, så det er nesten som en lekegrind, forteller hun lattermildt.

FULL TIMEPLAN: I tillegg til den nye jobben, er hun også sykepleierstudent og jobber innenfor psykiatri. Foto: Vidar Ruud/NTB

I 2016 forlot hun TV 2, etter 20 år i mediehuset. Hun har blant annet vært med i NRKs «Frokost-TV», i tillegg til å ha vært programleder for flere sesonger av «71° nord».

Grunnen til at hun ikke skal jobbe fulltid, er nemlig fordi timeplanen allerede er fylt opp. Utenfor den nye stillingen har hun allerede en jobb innenfor psykiatri – i tillegg til at hun er langt inn i sykepleierstudiet.

Hver tredje helg er arbeidstiden fra klokken 07:30 – til 21:30.

Til tross for at det kan være hektisk, ser Tvedt bare godt på det:

– Tanken min er at det å ha en helsebakgrunn og å kombinere det med kommunikasjon eller media i en eller annen form, er veldig spennende. Derfor takket jeg ja til det tilbudet – så da blir det litt jobb og litt studier, forteller hun og fortsetter:

– Jeg har en liten stilling innenfor psykiatri og rus. Jeg begynte i den jobben, fordi det er et spennende felt. Også gjør jeg litt TV, så jeg er en potet....

Drømmeliv

I den nye jobben blir hun gjenforent med tidligere TV 2-profiler, som tidligere nyhetsankere Siri Lill Mannes (52) og Thomas Henschien (53), sammen med TV-reporter Renate Nedregård (45).

Det beskriver hun som en fest:

– Det syns jeg er helt topp, for dette er folk som jeg kjenner godt og alltid har hatt et forhold til. Det føles nesten ut som et mini-TV 2!

I tillegg til å være student med både kommunikasjons- og psykiatrijobb, blir hun å se på neste sesong av Farmen kjendis, som sendes på nyåret. Tvedt legger ikke skjul på at det blir travelt, men at det bare er gøy:

FARMEN KJENDIS: I januar debuterer hun som reality-deltaker i Farmen kjendis. Foto: Espen Solli/TV 2

– Til tider kan det bli fryktelig travelt, men det er jo veldig spennende. Jeg syns jeg har et drømmeliv, for jeg gjør litt av alt som jeg trives med!

