Elin Ludvigsen slutter i TV 2: – Vemodig å gå ut døra

Tidligere i år kunngjorde TV 2 at de må kutte 400 millioner i neste års budsjett. I november ble det kjent at bedriften må kutte 45 til 50 årsverk, og at det ville bli en endring i nyhetssendingene til kanalen.

Etter dette har flere TV 2-profiler valgt å forlate kanalen. Nå har nyhetsanker Elin Ludvigsen også tatt det hun beskriver som et «vanskelig valg».

– Som journalist og programleder i TV 2 har jeg hatt verdens beste jobb. Jeg har så mange minner, opplevelser og gode kollegaer. Det blir vemodig å gå ut døra.

NORSKE TILSTANDER: Ludvigsen har jobbet mye med utenrikspolitikken. Her avbildet med kollegaene Morten Sandøy og Eirik Bergesen. Foto: TV 2

– En sorgprosess

– Det har vært noen krevende uker med mye grubling og mange tanker. Det å bestemme seg for å forlate studio, og TV 2 som arbeidsplass, har ikke vært lett. Nesten som en slags sorgprosess. Men når avgjørelsen ble tatt, så kjenner jeg på en nysgjerrighet og på mulighetene i arbeidslivet utenfor TV 2s dører.

Ludvigsen har jobbet i TV 2 i 25 år, både som journalist, nyhetsanker og programleder.

– Jeg kommer aldri til å glemme «rykket» til New York etter 11. september-terroren, turene til Midtøsten under den andre intifadaen, eller kongelige bryllup i Storbritannia.

25 ÅR: Gjennom sine 25 år i TV 2, har Ludvigsen gjort mye. Her jobbet hun på 17. mai i 2016 sammen med Yama Wolasmal. Foto: Geir Egil Skog / TV 2

Ludvigsen var også en av dem som jobbet dagene etter terroren som rammet Norge 22. juli.

– Jeg hadde ferie, men ble kalt inn på jobb. Følelsen av å sette seg foran kamera grytidlig 23. juli å formidle hvor mange unge mennesker som var blitt drept, fortvilelsen og den nasjonale sorgen, det kommer jeg aldri til å glemme.



Riktig tidspunkt

Ludvigsen beskriver avgjørelsen som vemodig, men at det er riktig tid for henne å gå videre. Hun trekker frem endringene som TV 2 står ovenfor som grunn for at hun nå søker nye utfordringer.

– Jeg kjenner at dette er et riktig tidspunkt for meg å gå videre og at jeg står støtt i min avgjørelse. TV 2 Nyheter må fremover produsere med færre ressurser og prioriteringene blir hardere.

NYE UTFORDRINGER: Ludvigsen gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har stor tro på at nyhetene fortsatt vil stå sterkt og at TV 2 vil lage viktig journalistikk også i årene som kommer. For min egen del er tiden kommet for å søke nye utfordringer i arbeidslivet.



Hun trekker frem eget arbeid med Endometrioseforeningen, hvor hun siden mai 2021 har vært styremedlem.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier Ludvigsen kommer til å bli savnet.

– Det er trist at Elin slutter i TV 2. Hun er dyktig programleder og journalist med lang og bred erfaring som har vært viktig for TV 2 i mange år. Jeg ønsker henne lykke til videre.



Luvigsen bekrefter at hun ikke har fått ny jobb.

– Jeg tok akkurat avgjørelsen om å slutte etter 25 år, så jeg har inne rukket å tenke så mye enda. Jeg skal jobbe i TV 2 ut februar, isbade så mye jeg kan, og klarne hodet.