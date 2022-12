Eli Karis risikofylte hobby kan hun kun gjøre én gang i året

For TV 2-legenden Eli Kari Gjengedal (51) er julen og nyttår en spesiell tid. Det er den ene gangen i året hun får praktisert sin risikofylte favoritt-hobby.

RISIKOFYLT HOBBY: Hele Norges værdame, Eli Kari Gjengedal, forteller at hun har ukjent, og risikofylt, hobby. Foto: Magne Sandnes

For de fleste er Eli Kari Gjengedal (51) et kjent og kjært TV 2-fjes. Siden år 2000 har værdame-ikonet fra Leikanger i Sogn rapportert om vær og vind fra nord til sør.

I tillegg til å ha jobbet som væranker i 22 år, har 51-åringen vært med i en rekke TV-programmer. Tidligere denne måneden ble det avslørt at Torpet kjendis nå står for tur.

Rett etter nyttår vil Gjengedal, bestevenninne og Lotto-programleder Ingeborg Myhre (47), og reality-profil Erik Anders Sæther (26), ta fatt på gårdslivet.

Før Farmen og Torpet kjendis ruller på skjermen i januar, skal både jul og nyttår feires.

Dette er en spesiell høytid for Gjengedal. For i dette tidsrommet faller nemlig den ene dagen i året hun kan praktisere sin risikofylte favoritt-hobby.

VÆRANKER SIDEN 2000: I hele 22 år har Eli Kari meldt om været til det norske folk. Her er hun avbildet i 2007. Foto: TV 2

– Blir ikke lei av hverandre

I år, som i fjor og årene før der igjen, skal både julaften, romjulstiden, og nyttårsaften feires på Geilo.

– Leiligheten vår på Geilo har min mann og jeg hatt siden vi ble sammen for elleve år siden. Den er perfekt siden den ligger midt mellom Drammen og Bergen.

Gjengedal og ektemannen Tom Saxegaard (53) giftet seg for ni år siden. Likevel har de aldri bodd sammen.

– Da vi ble sammen, var det ikke aktuelt for å noen av oss å flytte. Ungene kommer først.

Gjengedal og ektemannen har hver sin sønn fra tidligere forhold. De går begge på skole, og bor derfor hjemme.

GIFT: Eli Kari og ektemannen Tom har vært sammen i elleve år, og gift i ni. Her på Gullruten i 2014. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

For ekteparet var det viktig å la guttenes liv forbli det samme. Så da ble det pendling mellom Bergen, hvor Gjengedal er bosatt, og Drammen, hvor Saxegaard er bosatt.

– Det går veldig fint. Når man ikke bor oppå hverandre så blir man jo aldri lei av hverandre, så det er jo én ting, sier 51-åringen og legger til:

– Da har vi ikke den kjedelige hverdagen som kommer og biter oss i ræva, som jeg pleier å si, spøker hun og ler.

Uten barna i julen

Gjengedal har sine juletradisjoner, men det er en ting som er typisk for vestlendinger som hun har gitt slipp på.

– Jeg er et 70-tallsbarn så jeg må se Hovmesteren, Tre nøtter til Askepott og de andre juleklassikerne. Og på julaften spiser vi ribbe. Jeg lager alltid pinnekjøttmiddag hjemme i Bergen, så for meg går det fint. Det er jul uansett i huset om det lukter pinnekjøtt eller ribbe!

– Men det må lukte sigar! Pappa røykte alltid sigar på julaften, så det har jeg tatt med meg, forteller hun og ler.

KLAR FOR JUL: Eli Kari er klar for å feire julen sammen med ektemannen Tom. Foto: Privat

I år blir det kun Gjengedal og mannen som feirer julen sammen. Sønnene skal feire med den andre siden av familien, og skal komme opp til Geilo i romjulen.

– Så vi funderer litt på hva vi skal finne på. Vi tenker jo en tradisjonell julefeiring, men det er ikke noe press på gaver og matlaging – vi kan heller bare vase litt rundt.

JUL PÅ GEILO: Eli Kari og mannen har vært gift i ni år, men aldri bodd sammen. Foto: Privat

Skal jobbe i julen

Det blir ikke bare kos og avslapning for Gjengedal i julen. Det blir også litt jobb.

– Jeg skal melde været på TV 2 fra Geilo denne julen, så nå planlegger jeg hvilke kåper jeg skal gå med, og tenker ut plasser jeg skal stille meg.

Ikke bare skal hun melde foran kamera, hun skal også være bak kamera – helt alene.

– Jeg skal gjøre alt selv! Jeg skal være både foran og bak kamera. Det er sånn jeg har drevet med det siste året - å produsere værmeldingen helt selv.

Værdamene i TV 2 jobber året rundt, og derfor vil dette skape mer frihet, spesielt i høytider som julen.

– Jeg bare håper at jeg får det til, og at jeg ikke plutselig må sette meg på et tog til Bergen!

Har en risikofylt hobby

Når sønnene endelig kommer opp i romjulen skal de være på Geilo til over nyttår. Dette gleder Gjengedal seg stort til.

– På nyttårsaften har vi alltid pinnekjøtt, faktisk. Og så lenge guttene er med oss, så er vi alene med dem. Så det blir oss fire på nyttårsaften.

Det er også en annen grunn til at 51-åringen gleder seg til nyttårsaften. Hun er nemlig like glad nyttårsaften som julaften – kanskje nesten litt mer. Gjengedal får nemlig utøvd sin favoritthobby på denne dagen.

– Jeg elsker fyrverkeri! For mange er det bortkastet, men for meg er det fantastisk, forteller hun med en tydelig entusiasme i stemmen.

– Jeg pleier å vente til alle andre er ferdig, og så fyrer jeg av den største kassen med fyrverkeri! Så om noen på Geilo ser det smelle på toppen av skibakken, så er det mest sannsynlig meg, sier 51-åringen og ler.

Gjengedal forteller at hun alltid tenker sikkerhet når hun fyrer opp raketter, og har flere tips til hvordan man kan gjøre det tryggest mulig.

– Du skal selvfølgelig ikke være for beruset, da kan det fort gå galt. Så bruker jeg alltid briller, og fyrer opp borte fra folkemengder. Selv med en liten rakett kan skaden bli stor. Det er heller ikke vits å fyre av når det er mye vind.

– Så sikkerheten først, og vær edru – så kan du brenne av alt som finnes, avslutter hun og ler.