Eli Kari starter podkast om en av sine frykter: – Et halvt år med masse bekymring

VÆRANKER: Eli Kari Gjengedal er best kjent som væranker hos TV 2. Nå er hun aktuell med en ny podkast. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Det er ikke lett å være mor når barna skal gjennom en russetid med fest og fyll. Det har Eli Kari Gjengedal fått kjenne på – derfor startet hun en podkast for å lære mer om russeuniverset.

Vi er vant til å se væranker Eli Kari Gjengedal (52) i godt humør på TV-skjermen.

I sin nye podkast «Russemamma» skal hun derimot ta for seg et tema hun har gruet seg til lenge: Sønnens russetid.

– Jeg har blitt russemamma, og sønnen min har bestemt seg for å være russ. Han er med på russebuss på Fana – og han går all inn for russefeiringen, sier Gjengedal til TV 2.



At sønnen plutselig har blitt festløve, har ført til noen bekymringer for mammahjertet.

Rus og økonomi

For å gjøre noe med alle bekymringene som dukket opp, har hun valgt å ta et dypdykk gjennom podkasten. Hun skal rett og slett bli kjent med russen for å lære mer.



Tematikken de skal innom er blant annet sex, hjernehinnebetennelse, politiets forebyggende arbeid, råd fra leger og lærere, rus, fyll, russ som blir utestengt og russ som går «all in».

– Og selvfølgelig min egen redsel for alt som kan skje, forteller Gjengedal.

Værankeret har spesielt to bekymringer i forkant av sønnen Nikolai Iversen (18), også kalt «Nikken», og andre avgangselevers russetid:

– Det ene er at man skal skade seg. Enten i form av dop og rusmisbruk, eller stygge skader der man blir lam for resten av livet, sier hun og fortsetter:

«RUSSEMAMMA»: Eli Kari Gjengedal har startet en podkast som tar for seg bekymringene til en russemamma, råd fra politi, leger og lærere, og russens eget syn på feiringen. Foto: Scary Weather AS

– Den andre redselen er at jeg ser hvor hardt de jobber, hvor viktig det er og at de gleder seg. Jeg har ikke lyst at de skal sitte igjen i klisteret med en sinnssykt svær regning, eller et økonomisk problem når man skal inn i voksenlivet og være student.

– Kult, men pinlig

Gjengedal tror at det er flere andre foreldre der ute med samme frykt som henne.

– Jeg tipper at alle mamma- og pappahjerter som sitter der ute, har et halvt år med masse bekymring, frykt og redsel som de bare vil komme seg gjennom.

Selv innrømmer hun at hun håper halvåret med russetid går fort.

– Jeg har bare lyst til å lukke øynene og våkne opp den 18. mai, forteller hun.

Sønnen «Nikken» skal også delta i podkasten hvor han deler erfaringer og synspunkter på ting.

– Hva synes sønnen din om podkasten?

– Han synes det er kult, men også litt pinlig, sier Gjengedal.

Værankeret skal også ut å rulle med dem som en del av prosjektet, men understreker at det ikke blir før hun blir invitert på foreldrerulling.

Målet er å følge sønnens russetid i forkant, under og etter selve russefeiringen. Til slutt skal de evaluere om det var verdt å bruke så mye tid og penger på festingen eller ikke.



Mer uskyldig før

52-åringen var selv russ i Sogndal i 1990, og husker det godt. Det var likevel noe annerledes ved feiringen da versus nå.

– Jeg gikk også inn med liv og lyst, men det var en helt annen russefeiring den gangen. Det var mye mer uskyldig og snillere, påstår Gjengedal.

Selv om hun fikk en ølkork i russelua for å ha drukket en ølflaske i timen i et helt døgn, var de fleste russeknutene uskyldige, og det var ikke stort fokus på for eksempel klær.

Nå planlegges russetiden lenge i forveien, og det legges mye penger i konseptet. Det produseres opp mot sju til åtte russelåter med et mål om å komme på Spotify, og de har slipp med ulike klær.

Gjengedal håper erfaringen og rådene som kommer frem i podkasten kan hjelpe andre foreldre i hennes sko, og hun har allerede fått flere positive tilbakemeldinger.

– Mange synes det er en artig, men viktig podkast, forteller hun.