Eli Kari og Ingeborg med rullator-stunt: Ligger nærmest på dødsleiet

Etter seks uker med dramatikk, intriger og nye vennskap på Steinsjøen gård skal vinneren av sesongens Farmen kjendis kåres søndag kveld, enten det blir Sofie Karlstad (25), Trond Moi (53) eller Ørnulf Høyer (66).

I anledning finalen, blir det avholdt en storslagen finalefest for deltakerne på utestedet Månefisken i Oslo. Her blir det mingling, finaletitting og etter hvert også feiring av den som stikker av med seieren.

Klar oppfordring til media: – Overskriftene kan roe seg tredve hakk!

Gjengen blir imidlertid ikke fulltallig da TV 2 har fått bekreftet at Espen P.A. Lervaag (45) uteblir fra festlighetene.

45-åringen har valgt å prioritere familietid denne runden.

– Med flere TV-prosjekter i loopen, måtte jeg skyve litt på vinterferien for at ungene skulle få litt ferie. Ikke mer dramatikk enn at barna fortsatt er viktigere enn rød løper og sjampis. Men, jeg skulle selvfølgelig ønske jeg kunne ha vært der sammen med folka. En fin gjeng, sier han til TV 2.

Reagerer på «utropakt»

Den røde løperen er selvsagt rullet ut for kvelden, og gårdsklærne er byttet ut med glamorøse kjoler og dresser.

Karlstad er blant de første som ankommer festen.

– Det blir veldig spennende å se på hele sulamitten, sier hun til TV 2.

Influenseren synes det har vært flere misledende titler på artikler den siste tiden, og har reagert på en såkalt «utropakt» med meddeltaker Aleksander Sæterstøl (27).

REAGERER: Farmen kjendis-semifinalist Sofie Karlstad reagerer på misvisende avisoverskrifter. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg synes overskriftene kan roe seg 30 hakk.

– Det var ikke en utropakt, kun jeg og Aleksander som snakket om å holde oss litt unna hverandre, for at det ikke skulle bli spekulasjoner om en romanse. Om det kalles en utropakt eller ei, får være opp til hver enkelt. Jeg tenker nei.

Røper planer

Jan Tore Kjær (54) dukker også opp på den røde løperen.

– Jeg gleder meg skikkelig til finalen. Jeg tror vi får en heidundrende finalefest.

54-åringen synes det er fint at gjengen samles igjen.

– Kjempekoselig. Jeg har fått masse gode venner.

Spesielt har han fått et godt forhold til Moi.

Grøsser når han tenker tilbake på Farmen: – Begynner å brekke meg!

– Vi har snakket mye om mat og vin. Vi har blitt gode kompiser. Han er veldig varm og fin, som jeg kommer til å være god kompis med resten av livet.

– Vi planlegger mye nå. Kanskje vi gjør noen prosjekter sammen på TV også. Men vi snakker om å reise til utlandet og på de fineste restaurantene i verden, så det kommer vi til å gjøre, røper han videre.

Ny sveis

På Månefisken tropper også programleder Tiril Sjåstad Christiansen (27) opp. Hun har ikke vært på fest siden finalefesten i fjor. Denne gangen bærer hun en ny «look».

– Jeg føler meg dritdeilig, sier hun til God kveld Norge om sitt nye hår som har fått en ny lysere, blond farge og klipp.

NY SVEIS: Programleder Tiril Sjåstad Christiansen ankom finalefesten med nyfarget og klippet hår. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hva tenker du om årets sesong?

– Jeg tror ikke jeg trenger å si noe engang. Det har jo vært litt av hvert av det ene og det andre. Innholdsmessig har det vært mye spennende. Det har vært en veldig gøy sesong å følge.

Avslører planer etter programleder-exiten

Kommer med rullator på fest

Torpet kjendis-deltakerne Ingeborg Myhre (48) og Eli Kari Gjengedal (51) gjør en noe spesiell entré. Venninnene har nemlig med seg hver sin rullator – som et stikk til Aurora Gudes (30) «dødsleiet»-kommentar.

– Vi er jo gamle. Vi ligger nærmest på dødsleiet, så tenker vi at vi går noen meter med rullator. Vi kjører humor på det i kveld, og synes det er veldig gøy. Vi slår et slag for de eldre.

RULLATOR: Eli Kari Gjengedal og Ingeborg Myhre dukket opp med hver sin rullator under finalefesten av Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hvem fikk denne gode ideen?

Det var meg, sier Myhre.

Nakensjokk

Da Sæterstøl dro hjem fra Farmen, hadde han ikke fortalt noe til kjæresten sin, influenser Martine Lunde (27), ettersom han ville overraske henne. Det ble et øyeblikk han sent vil glemme.

– Da jeg kom hjem sto hun toppløs og vasket badet, ler han til TV 2.

Sæterstøl fanget det hele på film, fordi han i utgangspunktet ville se reaksjonene til Lunde da hun så ham for første gang etter Farmen med masse skjegg.

– Hun ble helt satt ut. Hun skrek og skjønte ingenting – hun begynte å skjelve og alt mulig. Det var ganske intenst, men veldig fint, forteller han.

