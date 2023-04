Eli Kari Gjengedal avslører ny drømmekarriere

Eli Kari Gjengedal (52) er et kjært og kjent fjes for det norske folk. For mange har hun lenge vært «vær-Eli Kari», og det med god grunn. Nå kan hun få et nytt kallenavn.

Ikke mange har vært i kanalen like lenge som Gjengedal, og i alle fall ikke like lenge på skjermen.

Tidligere i år var hun aktuell med Torpet kjendis, sammen med bestevenninnen Ingeborg Myhre (48). Da avslørte værankeren at hun godt kunne tenke seg en permanent plass i Farmen-universet.

Nå avslører værdamen derimot at hun har lagt forrykende planer til høsten:

– Planen er ta kurs i pyroteknikk! forteller hun med entusiasme.

Bygger videre på favoritthobbyen

I fjor avslørte Gjengedal at hun har et stort hjerte for fyrverkeri, og at nyttårsaften derfor et stort høydepunkt for værankeren.

– Jeg elsker fyrverkeri! For mange er det bortkastet, men for meg er det fantastisk, fortalte hun blant annet til TV 2 rundt juletider.

Det er nemlig grunnet hennes entusiasme rundt fyrverkeri at hun har bestemt seg for å ta et kurs innen et, kanskje litt ukjent, yrke:

Pyrotekniker Ofte forkorta "pyro". Bruk av eksplosjoner, ild, røyk og liknende på en scene. Også synonymt med fyrverkeri, og brukes i bl.a. militære, industrielle og musikalske sammenhenger.

– Jeg skal ta et kurs for å bli pyrotekniker! Det er årets nyttårsforsett. Jeg har ikke kommet så langt enda, men planen er å ta kurset til høsten.

Gjengedal har allerede begynt å prate litt rundt med folk i pyrotekniker-miljøet, og har fått flere reaksjoner på hennes nye drøm.

– De fleste syns det er kult, men også litt overraskende. Noen ler også, da, men alle syns det som regel er veldig gøy. Jeg har allerede fått masse gode råd, og miljøet har vært veldig imøtekommende.

DRØMMEN: Eli Kari elsker fyrverkeri, og har bestemt seg for å gjøre hobbyen om til en karriere. Nyttårsraketter ved Operaen i Bjørvika natten til 1 januar 2023.Foto. Foto: Rodrigo Freitas/NTB

Dette er drømme-giggen

Til tross for at kurset ikke er før til høsten, er planene allerede klare. Den store drømme-giggen er det heller ingen tvil om:

– Jeg vil være pyrotekniker på en Kiss-konsert! Jeg har vært på så mange av deres konserter. Jeg kan allerede alle detaljene til «Detroit Rock City», som er min fredagslåt. Der er det noe hinsides med pyro! Men jeg burde kanskje skynde meg litt, siden de begynner å dra litt på årene, sier hun og ler.

En annen drøm hadde også vært å være ansvarlig for pyroshowet til Gullruten, som sendes hvert på på TV 2s hovedkanal.

– Det hadde vært gøy, på min egen TV-kanal. At folket ser sånn, hun som har stått og meldt været plutselig holder pyroshow på Gullruten!

Værankeret legger til at hun kunne godt tenke seg å ta et tilleggskurs for å bli lystekniker, slik at hun har flere muligheter til å utøve sin nye tilleggskarriere.

– Det hadde vært utrolig kult å gjøre noe på for eksempel Lysfesten i Bergen.

GLAD I SPRELL: Eli Kari er kjent for å være glad i mye sprell. Her avbildet sammen med bestevenninnen og Torpet kjendis-kollega Ingeborg Myhre på finalefesten til Farmen kjendis. Foto: Espen Solli

Kontaktet annen TV 2-profil

Gjengedal sier at det er fortsatt en del som må gjøres før hun kan kalle seg pyrotekniker, men at motivasjonen er på plass.

– Kurset må jo tas først, så vil jeg fokusere på å forsøke å booke jobber. Jeg vil jo bruke dette til noe i fremtiden.

Selv om kurset enda ikke er tatt eller bestått, har hun allerede sikret seg jobb. Og det er gjennom ektemannen Tom Saxegaard (53).

– Familien min syns det er utrolig gøy at jeg vil gjøre dette. Tom spiller i ett coverband, som spiller masse åttitalls-låter, så der skal jeg få lov å være pyrotekniker.

52-åringen forteller at hun også har kontaktet en annen kjent TV 2-profil, for å høre om også han vil være med på eventyret til høsten.

– Jeg har spurt Lothepus om han vil være med, og han er ikke helt fremmed for det. Kanskje vi skulle laget en liten serie på TV2.no, «Lothe og Pyro-Kari går bananas», sier hun lattermildt.

Og til dem som skulle bekymre seg for at Gjengedal ikke blir å se i værmeldingene fremover, har hun en beroligende beskjed å komme med:

– Jeg skal selvfølgelig ikke gi meg som væranker!

Gjengedal avslutter med å si at hun allerede gleder seg til å melde om påskeværet til det norske folk, fra den norske fjellheimen, de kommende dagene.