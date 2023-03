– Elektrisk stemning

I en årrekke har Ida-Marie Vatn (40) dekket sport for TV 2. Nå gleder hun seg stort over at noen av verdens beste fotballspillere er norske. Det kan bety at det norske herrelandslaget omsider kan kvalifisere seg til store mesterskap som VM og EM.

– Nå må vi til et mesterskap, sier Vatn, som denne uka var gjest i TV 2s nye aktualitetspodcast Fredrik og Kadafi.

PODCASTGJEST: TV 2-sportens Ida-Marie Vatn er entusiastisk foran herrelandslagets kommende kamp mot Spania neste helg. Foto: Cornelius Poppe

Nå eller aldri

– Klarer de det ikke nå, klarer de det aldri.

Vatn får ikke fullrost fotballheltene Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (24) nok, og sier at stemningen er helt elektrisk. Gleden over å få jobbe som sportsjournalist er ekstra stor når så mye fokus blir rettet mot norske superstjerner.

– Vi har snart brukt opp alle ordene om Haaland, sier Vatn om Manchester City-spissens vanvittige rekordliste.

City-spissens målbonanza

Tidligere denne uken dundret Bryne-mannen inn fem mål for City i Champions League-kampen mot RB Leipzig.

– For en vanvittig spiss Norge har, sier hun og ser frem til kommende landslagskamper.

FREDRIK OG KADAFI: Denne uken gikk det i fotball og krig hos TV 2s nye radarpar. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Så sant det ikke kommer en skade, så vil jo han pøse på.

TV 2s erfarne sportsreporter har møtt mange av verdens største fotballstjerner gjennom årene, men har til gode å intervjue Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

– Alle er så glad i ham. Han er en utrolig fin fyr.

Lørdag 25. mars møter det norske herrelandslaget Spania i Malaga.