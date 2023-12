Ektemannen løy om gave

Psykolog og «Sofa»-profil Benjamin Baarli Silseth (32) har i desember briljert i alt fra julesang, navigering av travel førjulsstri og juledans inspirert av «Love Actually», i NRK-serien «24 stjerners julekalender».

16. desember måtte han forlate konkurransen.

Vi har tatt julepraten med den blide 32-åringen, som i år rømmer til fjells for rolig julefeiring med ektemannen og «Farmen»-programleder Niklas S. Baarli (34).

– Tradisjon tro rømmer jeg fra by og styr, og drar til fjells. Vi har gleden av å eie en nybygget hytte, som er blitt en slags «escape» for julen. Der er det snø, skispor, ro, og ikke like mye folk.

HYTTELIVET: Benjamin B. Silseth og ektemannen Niklas S. Baarli på en frisk skitur i området ved Lygna, der de har hytte. Foto: Privat

– Julen kan være litt masete



Ekteparet, som giftet seg høsten 2021 på Sporten på Frognerseteren i Oslo – samme sted som «24 stjerners julekalender» er spilt inn – inviterer familie og venner opp til hytta på Lygna i julen.

– Da slipper vi unna det å reise rundt og besøke alle andre, og dét liker vi veldig godt! For julen kan være litt masete, men nå blir det bare pinnekjøtt, langrenn, Solo og julefilmer.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Denne er vanskelig! Jeg er vokst opp med ribbe, og det er mammas stolthet. Men jeg har forelsket meg i pinnekjøttet, og må nesten gi en stemme til det.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Jeg klarer meg ikke uten «Jack Frost» på TV og «Grevinnen og hovmesteren» lille julaften. Det MÅ med.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Det tror jeg må være en glassnisse fra Hadeland Glassverk. Jeg har generelt sett veldig lite julepynt.

Gaven som aldri ble kjøpt

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Det synes jeg er helt innafor. Julen er for kort, og vi har glede av å la den vare litt lenger.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Mamma! Hun har alltid stått på for å få en fin jul, og gjør det fremdeles.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Det må være konsertbilletter fra min mann, som viste seg å aldri bli kjøpt. Jeg holdt av datoen lenge, men til ingen nytte.

Innafor å lyve om julenissens eksistens

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det er veldig trist at det er slik, og den økonomiske situasjonen verden er i gjør det enda verre. Jeg håper og tror at det viktigste med julen er å være sammen. Samtidig er det vondt å tenke på alle som strever med å få endene til å møtes, i det som skal være en fin tid. Jeg håper vi kan senke presset på gaver, og hjelpe hverandre på den måten vi kan!

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens?

– Ja, det må være lov. Barn har gleden av å leve i en fantasiverden hvor de ikke forstår alt alvoret som eksisterer i verden. Den verdenen unner jeg dem å leve i så lenge som overhodet mulig - om en løgn eller to hjelper til med det, tenker jeg det er lov. Å miste nissen er på en måte en «rite of passage» inn til et mer voksent liv, mener psykologen.

– Hva er den rareste eller mest spesielle julen du har hatt?

– Det må være julen da mamma tok en sovepille i stedet for en Paracet da hun hadde vondt i hodet. Verken broren min, pappa, eller jeg visste hvordan ribben skulle lages da mamma måtte sove litt. Uff!

NY SESONG: Ekteparet Benjamin B. Silseth og Niklas S. Baarli, med hunden Bjarne, blir å se i «Sofa» på TV 2 på nyåret. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Hvert år spiller jeg og noen venner romjulsbowling i hjembyen vår Sandvika. Vi har gjort det i 12 år, så det er ganske fint og unikt!

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– At det er viktig å ta vare på de menneskene som betyr noe for deg, og ikke bruke så mye tid på de som ikke vil deg vel! Det er mange kjipe mennesker der ute, men vi er heldigvis flere fine mennesker - og de vil jeg gjerne omgåes enda mer med!

– Hva ønsker du deg til jul?

– Snille barn og pent vær!