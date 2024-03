Eksperter med nedslående beskjed: – Kan bli verre

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Cathrine, prinsessen av Wales, avslørte at hun hadde blitt diagnostisert med kreft.

I videoen, publisert av det britiske kongehuset, forklarte Kate at hun i januar hadde gjennomgått en stor operasjon i mageregionen. Det var i den forbindelse legene på London-sykehuset oppdaget kreften.

Etter avsløringen har støttemeldingene rent inn, både fra kjente og ukjente. Men én av støttemeldingene har fått mer oppmerksomhet enn andre. Og det er den fra prins Harry og hertuginne Meghan.

Offentligheten har nå spekulert i om helseproblemene kan føre kongefamilien nærmere hverandre. Men ekspertene tviler.

– Alvorlig sykdom har en tendens til å gjøre kompliserte familiedynamikker enda mer komplisert, sier lege Daniel Sørli til TV 2.

Kan bli ytterlige komplisert

Det britiske kongehuset er verken fremmed for kontrovers eller tragedier. Som for eksempel det at både Kate og kong Charles har blitt diagonisert med kreft, over veldig kort tid.

De siste årene har mye av medias søkelys og offentlig interesse vært rundt prins Harry og hertuginne Meghan sitt forhold til resten av familien. De trakk seg offisielt ut av kongefamilien i januar 2020 – populært kalt «Megxit» i britiske og internasjonale medier.

MEGXIT: Prins Harry og tidligere skuespiller Meghan Markle giftet seg i 2018, og forlot kongefamilien i 2020. Her avbildet sammen med avdøde Dronning Elizabeth II under en prisutdeling i 2018. Foto: John Stillwell

Hertugen og hertuginnen av Sussex, som de offisielt er titulert, har etter dette kommet med en rekke anklager mot resten av den britiske kongefamilien. Det har også blitt avslørt fysiske krangler mellom de kongelige brødrene.

De siste dagene har media spekulert i om nyheten om Kate sin kreftdiagnose kan bedre dynamikken innad i familien.

TV 2 sin kongehusekspert har allerede sagt han tror det er lite sannsynlig. Nå får han støtte fra lege Daniel Sørli.

EKSPERT: Daniel Sørli er utdannet lege, og gründer og medisinsk ansvarlig i Dr. Dropin. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Når man forsker på hvordan alvorlig sykdom påvirker familiedynamikk ser man at i familier der forhold allerede er komplisert, så vil sykdom ofte gjøre disse ytterligere kompliserte.

Trenger én ting

Sørli sier at kommunikasjon er viktig i slike tilfeller.

– Dersom man finner gode måter å kommunisere på, og det finnes vilje til å møtes hos begge parter, så kan man komme styrket ut av det.

Kongehusekspert Ole-Jørgen Shulsrud-Hansen har tidligere sagt at han ikke tror Kates sykdom vil føre til ytterligere kommunikasjon på tvers av Atlanteren. Men han håper.

LITE KOMUNIKASJON: Det har vært lite kommunikasjon mellom de to kongelige parene de siste årene. Foto: Emilio Morenatti

– Jeg tror ikke det blir noen endring i forholdet mellom dem og resten av kongefamilien, men jeg håper. Det er klart at det britiske kongehuset nå hadde trengt prins Harry og hertuginne Meghan. Nettopp fordi de er så mange som er satt ut av spill.



Hertugen og hertuginnen av Sussex skal etter planen reise hjem til England i mai, og har så langt ikke planlagt noe gjenforening mellom dem og prins William og Kate. Og skal man tro medisinske eksperter og forskning, skjer det nok heller ikke.



– Det er jo umulig å si spesifikt hvordan dette løses av enkeltfamilier, som den britiske kongefamilien. Men forskningen tilsier dessverre at familieforhold som er vanskelige har en tendens til å bli verre ved alvorlig sykdom, sier Sørli.

Han mener at Kate og resten av familien først og fremst trenger er ro, slik de har bedt om.

– Slik pressemelding og prinsesse Kates uttalelse har vært til nå, ser det ut som fokus ligger på deres egen familie med barna i fokus. Jeg synes prinsessen og familien burde få fred til å håndtere dette. Hun har allerede delt veldig mye, poengterer legen.