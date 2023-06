Eksperter advarer: Ikke gjør dette

Forskning.no har stilt spørsmålet mange lurer på i disse dager:

Når bør man beskjære busker og trær?

Svaret vil nok overraske.

– Spredd seg som hviskeleken



Forskningssiden viser til at mange seriøse aktører hevder at juli, august og september er måneder du bør beskjære busker og trær.

De har samlet forskning som motsier dette, og viser til Anna Lund, som er forsker ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU).

I et intervju med Exakt sier Lund følgende om å beskjære busker og trær i varme måneder:

– Denne kunnskapen har spredd seg som hviskeleken.



Myten skal ha rot i teorien om at det er lurt å beskjære når vekstene inneholder maksimalt med energi, ifølge Lund.

Foretrekker januar

Forskning.no skriver at Lund og hennes kolleger har testet beskjæring av ulike arter gjennom ulike årstider.

Forskningen skal i stor grad ha handlet om søtkirsebær, skogslind, skogslønn og sommereik. De testet om grenene ble misfarget og om treet klarte å danne nye grener.

Forskerne mente at januar stort sett er den beste måneden å beskjære i.

– Det er spennende at beskjæring i januar gir gode resultater for visse arter, ettersom man har pleid å si at trær i hvile blir skadet av å bli beskåret, sier Lund til Exakt.

Dette er funnene: Alle fire artene klarer best å danne nye grener om beskjæringen skjer i januar. Skogslind og eik ble klart minst misfarget etter å ha blitt beskåret i januar. Søtkirsebær ble derimot minst misfarget etter beskjæring i september. Skogslønn ble ikke særlig påvirket av tidspunktet for beskjæring. Kilde: Exact.se/Forskning.no

Hold deg unna frost

Magasinet Vi i villa har også publisert en artikkel hvor de deler synet til Lund.

I et intervju med magasinet sier planteskoleeier Poul Petersen at kalde måneder er best for beskjæring:

– De aller fleste planter beskjæres best i perioden januar til mars.

Magasinet skriver at det ikke er en god idé å drive med beskjæring når det er frost, men heller vente til temperaturen øker. Ikke beskjær når det er kaldere enn minus fem grader, ifølge Petersen.