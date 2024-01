Ekspertens fem tips dersom du har et kresent barn

For barn over to år gjelder stort sett de samme kostrådene som for voksne.

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk.

Det anbefales å begrense bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt, salt og sukker.

Vann anbefales som en god tørstedrikk.

Barn bør få fire hovedmåltider om dagen. I tillegg kan det serveres ett til to mellommåltider. Små barn i vekst må ofte spise mer regelmessig enn voksne for å kunne spise passe porsjoner som dekker behovet deres for energi og næringsstoffer.

Kilde: Helsenorge